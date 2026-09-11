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Xelajú vs Cobán Imperial en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Publicado por Santiago Villahoz

Sigue en vivo las incidencias más destacadas del partido.

Xelajú vs Cobán Imperial
Xelajú vs Cobán Imperial, en vivo el minuto a minuto. (Clarosports)

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Xelajú y Cobán Imperial, válido por la jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Xelajú MC suma 10 puntos y ocupa el sexto lugar, producto de tres victorias, un empate y dos derrotas. El equipo dirigido por Roberto Hernández no tuvo el comienzo esperado, pero logró cambiar su presente con dos actuaciones contundentes: primero goleó 4-1 a Mixco como local y posteriormente venció 4-0 a Marquense como visitante.

Por su parte, Cobán Imperial tiene cuatro puntos y se encuentra en la undécima posición, con un triunfo, un empate y cinco derrotas. El conjunto de Ramiro Cepeda atraviesa un complicado comienzo de semestre y todavía no consigue la regularidad necesaria para salir de los últimos lugares.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Xelajú vs Cobán Imperial hoy 10 de septiembre de 2026?

El encuentro entre Xelajú MC y Cobán Imperial será el jueves 10 de septiembre a las 20:00 horas en el estadio Mario Camposeco y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del Xelajú vs Cobán Imperial para la jornada 8, al momento

  • Xelajú MC: Estuardo Sicán; Raúl Calderón, Kevin Ruíz, Ernesto Monreal, Widvin Tebalan; Jorge Aparicio, Yair Jaén Elmer Cardoza; Yilton Díaz, Diego Casas y Ricardo Márquez. DT: Roberto Hernández.
  • Cobán Imperial: Tomás Casas; Ángel Cabrera, Thales Moreira, Darwin Torres, Luis De León; Yeltsin Álvarez, Byron Leal; Steven Paredes, Janderson Pereira, Kenneth Valdez; y Brian Calabrese. DT: Ramiro Cepeda.

Antecedentes del Xelajú vs Cobán Imperial y últimos resultados en la Liga de Guatemala

26 de abril de 2026 | Xelajú MC 2-1 Cobán Imperial | Torneo Clausura 2026 5 de marzo de 2026 | Cobán Imperial 1-1 Xelajú MC | Torneo Clausura 2026 21 de noviembre de 2025 | Xelajú MC 3-1 Cobán Imperial | Torneo Apertura 2025 16 de septiembre de 2025 | Cobán Imperial 2-1 Xelajú MC | Torneo Apertura 2025 24 de abril de 2025 | Xelajú MC 2-0 Cobán Imperial | Torneo Clausura 2025

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