Xelajú vs Cobán Imperial en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue en vivo las incidencias más destacadas del partido.

Xelajú vs Cobán Imperial, en vivo el minuto a minuto. (Clarosports)

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Xelajú y Cobán Imperial, válido por la jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Xelajú MC suma 10 puntos y ocupa el sexto lugar, producto de tres victorias, un empate y dos derrotas. El equipo dirigido por Roberto Hernández no tuvo el comienzo esperado, pero logró cambiar su presente con dos actuaciones contundentes: primero goleó 4-1 a Mixco como local y posteriormente venció 4-0 a Marquense como visitante.

Por su parte, Cobán Imperial tiene cuatro puntos y se encuentra en la undécima posición, con un triunfo, un empate y cinco derrotas. El conjunto de Ramiro Cepeda atraviesa un complicado comienzo de semestre y todavía no consigue la regularidad necesaria para salir de los últimos lugares.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Xelajú vs Cobán Imperial hoy 10 de septiembre de 2026?

El encuentro entre Xelajú MC y Cobán Imperial será el jueves 10 de septiembre a las 20:00 horas en el estadio Mario Camposeco y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del Xelajú vs Cobán Imperial para la jornada 8, al momento

Xelajú MC : Estuardo Sicán; Raúl Calderón, Kevin Ruíz, Ernesto Monreal, Widvin Tebalan; Jorge Aparicio, Yair Jaén Elmer Cardoza; Yilton Díaz, Diego Casas y Ricardo Márquez. DT : Roberto Hernández.

: Estuardo Sicán; Raúl Calderón, Kevin Ruíz, Ernesto Monreal, Widvin Tebalan; Jorge Aparicio, Yair Jaén Elmer Cardoza; Yilton Díaz, Diego Casas y Ricardo Márquez. : Roberto Hernández. Cobán Imperial: Tomás Casas; Ángel Cabrera, Thales Moreira, Darwin Torres, Luis De León; Yeltsin Álvarez, Byron Leal; Steven Paredes, Janderson Pereira, Kenneth Valdez; y Brian Calabrese. DT: Ramiro Cepeda.

Antecedentes del Xelajú vs Cobán Imperial y últimos resultados en la Liga de Guatemala

26 de abril de 2026 | Xelajú MC 2-1 Cobán Imperial | Torneo Clausura 2026 5 de marzo de 2026 | Cobán Imperial 1-1 Xelajú MC | Torneo Clausura 2026 21 de noviembre de 2025 | Xelajú MC 3-1 Cobán Imperial | Torneo Apertura 2025 16 de septiembre de 2025 | Cobán Imperial 2-1 Xelajú MC | Torneo Apertura 2025 24 de abril de 2025 | Xelajú MC 2-0 Cobán Imperial | Torneo Clausura 2025

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