Xelajú vs Cobán Imperial en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026
Sigue en vivo las incidencias más destacadas del partido.
Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Xelajú y Cobán Imperial, válido por la jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Xelajú MC suma 10 puntos y ocupa el sexto lugar, producto de tres victorias, un empate y dos derrotas. El equipo dirigido por Roberto Hernández no tuvo el comienzo esperado, pero logró cambiar su presente con dos actuaciones contundentes: primero goleó 4-1 a Mixco como local y posteriormente venció 4-0 a Marquense como visitante.
Por su parte, Cobán Imperial tiene cuatro puntos y se encuentra en la undécima posición, con un triunfo, un empate y cinco derrotas. El conjunto de Ramiro Cepeda atraviesa un complicado comienzo de semestre y todavía no consigue la regularidad necesaria para salir de los últimos lugares.
¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Xelajú vs Cobán Imperial hoy 10 de septiembre de 2026?
El encuentro entre Xelajú MC y Cobán Imperial será el jueves 10 de septiembre a las 20:00 horas en el estadio Mario Camposeco y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.
Alineaciones del Xelajú vs Cobán Imperial para la jornada 8, al momento
- Xelajú MC: Estuardo Sicán; Raúl Calderón, Kevin Ruíz, Ernesto Monreal, Widvin Tebalan; Jorge Aparicio, Yair Jaén Elmer Cardoza; Yilton Díaz, Diego Casas y Ricardo Márquez. DT: Roberto Hernández.
- Cobán Imperial: Tomás Casas; Ángel Cabrera, Thales Moreira, Darwin Torres, Luis De León; Yeltsin Álvarez, Byron Leal; Steven Paredes, Janderson Pereira, Kenneth Valdez; y Brian Calabrese. DT: Ramiro Cepeda.
Antecedentes del Xelajú vs Cobán Imperial y últimos resultados en la Liga de Guatemala
26 de abril de 2026 | Xelajú MC 2-1 Cobán Imperial | Torneo Clausura 2026 5 de marzo de 2026 | Cobán Imperial 1-1 Xelajú MC | Torneo Clausura 2026 21 de noviembre de 2025 | Xelajú MC 3-1 Cobán Imperial | Torneo Apertura 2025 16 de septiembre de 2025 | Cobán Imperial 2-1 Xelajú MC | Torneo Apertura 2025 24 de abril de 2025 | Xelajú MC 2-0 Cobán Imperial | Torneo Clausura 2025