Sebastián Abreu y Unai Bilbao respaldan el regreso del ascenso y descenso en el fútbol mexicano

El técnico uruguayo cuestionó la falta de presión deportiva y Bilbao respaldó la postura de Roberto Galán

Abreu y Unai Bilbao defienden una nueva oportunidad. Imago 7

El debate sobre el regreso del ascenso y descenso en el fútbol mexicano continúa generando opiniones entre distintos protagonistas del balompié nacional. Previo al duelo entre Xolos de Tijuana y Atlas, el técnico Sebastián “Loco” Abreu y el futbolista Unai Bilbao hablaron sobre la importancia de recuperar este sistema competitivo.

El estratega uruguayo consideró que la ausencia de ascenso y descenso puede generar una falta de presión deportiva para clubes y jugadores, al eliminar un incentivo adicional dentro de la competencia.

Abreu cuestiona la falta de presión deportiva sin ascenso y descenso

Sebastián Abreu señaló que contar con un sistema sin ascenso y descenso puede provocar que algunos equipos entren en una zona de comodidad, debido a que los resultados negativos no tienen una consecuencia deportiva directa.

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“En otras ligas en donde hoy no hay ascenso y descenso, genera una zona de confort, puedes hacer planteles con menos esfuerzo o intención, porque sabes que si no sale bien, no vas a tener ningún inconveniente y no vas a tener que pagar la multa, ni la presión”, explicó el entrenador de Xolos en conferencia de prensa.

El técnico agregó que esta situación también puede influir en los futbolistas, quienes podrían afrontar los torneos con menor presión al saber que una mala temporada no representa un cambio de categoría.

“El futbolista entra en la de ‘bueno, no pasa nada, seguiré con contrato acá’”, comentó Abreu al referirse a la falta de consecuencias deportivas.

Unai Bilbao respalda a Roberto Galán por defender su postura

Por su parte, Unai Bilbao habló sobre las declaraciones de Roberto Galán, portero español del Atlético Morelia, quien recientemente expresó su postura sobre el regreso del ascenso y descenso y recibió críticas tras hacerlo público.

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El defensor de Xolos respaldó el derecho del guardameta a expresar su opinión al considerar que forma parte de los futbolistas involucrados directamente en la situación. “Hay mucha gente que trata de hacer menos a otra persona cuando no opina lo mismo que él, y tiene el mismo derecho de hablar, es un jugador de la liga afectada y tiene el mismo derecho que todos los demás”, señaló Bilbao.

El jugador español destacó la decisión de Galán de alzar la voz y manifestó su apoyo a quienes buscan expresar las inquietudes relacionadas con el futuro del fútbol mexicano. “Mi respeto para él y mi apoyo por alzar la voz y ser uno de los que presentó la queja, y mi más sincero apoyo para todos los afectados”, concluyó.

El debate sobre el ascenso y descenso continúa como uno de los temas principales dentro del fútbol mexicano, con diferentes posturas entre jugadores, entrenadores, clubes y autoridades sobre el futuro del sistema de competencia.