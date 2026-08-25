De la gloria en Liga MX al laberinto de Expansión: la trampa del “no retorno”

Con el ascenso deportivo cancelado por decreto, la división de plata en México dejó de ser un trampolín de recuperación

De la gloria en Liga MX al laberinto de Expansión | Imago7

Con el ascenso deportivo cancelado por decreto, la división de plata en México dejó de ser un trampolín de recuperación y se convirtió en una estación terminal. Entre campeones consagrados, medallistas internacionales y una marcada camada de canteranos de Pumas que no lograron consolidarse en Primera División, ningún futbolista ha conseguido volver al máximo circuito por mérito de la cancha.

La frontera invisible: cuando el mérito deportivo dejó de existir

Desde la desaparición del Ascenso MX en 2020 y el nacimiento de la Liga de Expansión MX, el fútbol mexicano rompió el vínculo natural entre divisiones. Respaldada por resoluciones federativas y ratificada en instancias legales, la eliminación del ascenso y descenso institucionalizó un modelo donde ganar en la cancha ya no otorga el boleto a la Primera División.

Históricamente, los futbolistas que perdían ritmo o protagonismo en la Liga MX acudían a la división inferior con una consigna clara: liderar proyectos para campeonar y devolver a su equipo a la máxima categoría. Hoy, esa vía está clausurada. La combinación de normativas restrictivas (un máximo de ocho jugadores mayores de 23 años sobre el terreno de juego), presupuestos reducidos y contratos cortos convirtió a la categoría de plata en una trampa de arena donde las trayectorias de élite y los talentos formativos quedan archivados definitivamente.

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Las glorias consagradas que no volvieron a Primera

La primera oleada de futbolistas atrapados en este circuito está conformada por elementos que alcanzaron la cúspide del balompié nacional e internacional:

Elías Hernández (Club Atlético La Paz): Es el fichaje de mayor jerarquía en la era de Expansión. Tricampeón de Liga MX (bicampeón con León y campeón del Guardianes 2021 con Cruz Azul) y con 529 partidos en Primera, llegó a La Paz en 2024. El propio ‘Patrullero’ sintetizó la crudeza del certamen: “No hay competencia, los equipos de expansión compiten, ¿para qué? No hay incentivo al salir campeón; el esfuerzo necesita tener un premio, que es estar en Primera División, y no lo tenemos”.

Es el fichaje de mayor jerarquía en la era de Expansión. Tricampeón de Liga MX (bicampeón con León y campeón del Guardianes 2021 con Cruz Azul) y con 529 partidos en Primera, llegó a La Paz en 2024. El propio ‘Patrullero’ sintetizó la crudeza del certamen: “No hay competencia, los equipos de expansión compiten, ¿para qué? No hay incentivo al salir campeón; el esfuerzo necesita tener un premio, que es estar en Primera División, y no lo tenemos”. Carlos Fierro (Leones Negros UdeG): Monarca del Mundo sub 17 en 2011 y campeón de Liga y Copa MX con Guadalajara en 2017. Tras militar en Cruz Azul, Morelia y Juárez, recaló en la Universidad de Guadalajara, donde se mantiene como titular sin recibir nuevas oportunidades en la máxima categoría.

Monarca del Mundo sub 17 en 2011 y campeón de Liga y Copa MX con Guadalajara en 2017. Tras militar en Cruz Azul, Morelia y Juárez, recaló en la Universidad de Guadalajara, donde se mantiene como titular sin recibir nuevas oportunidades en la máxima categoría. César Villaluz (Cancún FC / Alebrijes de Oaxaca): Campeón del mundo en Perú 2005 y titular en tres finales de liga con Cruz Azul. Tras militar en San Luis, Chiapas y ligas extranjeras, agotó su paso profesional en Expansión MX sin opciones de volver a Primera.

Campeón del mundo en Perú 2005 y titular en tres finales de liga con Cruz Azul. Tras militar en San Luis, Chiapas y ligas extranjeras, agotó su paso profesional en Expansión MX sin opciones de volver a Primera. Jorge ‘Chatón’ Enríquez (Venados FC): Balón de Bronce del Mundial sub 20 en 2011 y pieza angular en la medalla de oro de Londres 2012. Cerró su trayectoria en el conjunto yucateco.

Balón de Bronce del Mundial sub 20 en 2011 y pieza angular en la medalla de oro de Londres 2012. Cerró su trayectoria en el conjunto yucateco. Javier ‘Chuletita’ Orozco (Cancún FC): Máximo anotador histórico de la Liga de Campeones de Concacaf (25 goles) y autor de cuatro anotaciones en una final con Santos Laguna; militó en Cancún antes de cerrar su carrera en Centroamérica.

Máximo anotador histórico de la Liga de Campeones de Concacaf (25 goles) y autor de cuatro anotaciones en una final con Santos Laguna; militó en Cancún antes de cerrar su carrera en Centroamérica. Leobardo López y Armando Navarrete: Baluartes defensivos y bajo los tres palos que prolongaron sus últimos años profesionales en Celaya y Venados FC, respectivamente, fungiendo como pilares de vestuario sin retorno a la élite.

El matiz de Christian ‘Hobbit’ Bermúdez

El caso singular lo protagoniza Christian Bermúdez. Bicampeón del máximo circuito con Atlante (2007) y América (2013), el mediocampista se convirtió en el ídolo y referente de los Potros de Hierro en la división de plata. Sin embargo, su eventual retorno a Primera División nunca dependió del título deportivo, sino de las gestiones en los escritorios mediante la adquisición o mudanza de franquicias, evidenciando las limitaciones del sistema.

El Hobbit Bermúdez con el Atlante | Imago7

Aunque Bermúdez solo ha tenido poco minutos en Leagues Cup, en el Apertura 2026 no suma participación hasta el momento.

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La baraja de jugadores en activo y la crisis de cantera en Pumas

Lejos de ser únicamente el epílogo para veteranos al borde del retiro, la Liga de Expansión MX se ha nutrido de una amplia nómina de futbolistas plenamente vigentes en lo físico que acumularon temporadas completas en el máximo circuito.

Dentro de este grupo, el caso del Club Universidad Nacional (Pumas) destaca con fuerza: la institución del Pedregal ha visto cómo una notable generación de canteranos y exjugadores no logró consolidar contratos de largo plazo ni continuidad en Primera, terminando dispersos en el circuito de plata:

Futbolista Vínculo / Paso por Liga MX Club Actual en Expansión MX Situación y Recorrido Andrés ‘Lobo’ Iniestra Capitán y canterano de Pumas; pasos por Juárez y San Luis Coyotes de Tlaxcala Mediocentro defensivo que llegó a portar el gafete en CU y hoy comanda la medular en Tlaxcala. Marco García Canterano de Pumas; paso por Querétaro Club Atlético La Paz Mediapunta de gran proyección técnica cuyo desarrollo en Primera se vio interrumpido por lesiones y falta de regularidad. Bryan ‘Cobra’ Mendoza Canterano de Pumas; pasos por Atlante, Morelia y Celaya Correcaminos de la UAT Delantero que anotó goles decisivos con la UNAM antes de iniciar un periplo constante en el circuito de plata. Omar Islas Canterano de Pumas; trayectoria en Querétaro, Venados y Atlante Correcaminos de la UAT Extremo con amplio recorrido en la categoría que no logró asentarse en las convocatorias del primer equipo universitario. Josecarlos Van Rankin Más de 250 partidos en Primera (Pumas, Chivas, Santos Laguna) Atlético Morelia Lateral de dilatada trayectoria en la élite mexicana y la MLS que compite en Expansión. Gil Alcalá Guardameta con paso por Pumas y Querétaro Tepatitlán Arquero con más de un centenar de apariciones en Primera División.

A la diáspora universitaria se suma una lista de futbolistas con amplio kilometraje en la Liga MX que hoy sostienen las nóminas de Expansión:

Diego de Buen (Atlético Morelia): Mediocentro con más de una década en escuadras como Puebla, Santos, Pachuca y Pumas.

Mediocentro con más de una década en escuadras como Puebla, Santos, Pachuca y Pumas. Dieter Villalpando (Tepatitlán FC): Volante ofensivo con paso por Pachuca, Chivas, Necaxa y Atlético de San Luis.

Volante ofensivo con paso por Pachuca, Chivas, Necaxa y Atlético de San Luis. Kristian Álvarez (Alebrijes de Oaxaca): Zaguero central formado en Chivas, con amplia trayectoria en Primera (Santos, Veracruz).

Zaguero central formado en Chivas, con amplia trayectoria en Primera (Santos, Veracruz). Ronaldo Prieto (Correcaminos de la UAT): Mediocampista/lateral con paso por Santos Laguna y Tampico Madero.

Mediocampista/lateral con paso por Santos Laguna y Tampico Madero. Humberto ‘Gansito’ Hernández (Piratas FC) : Guardameta histórico y veterano del fútbol de ascenso/expansión, referente de los Potros de Hierro del Atlante.

Por qué el descenso a Expansión se volvió irreversible

La imposibilidad de retorno responde a factores estructurales que operan en conjunto:

La desaparición del ascenso colectivo: En el formato tradicional, los jugadores que caían al circuito de plata competían con la expectativa real de regresar a Primera División junto con su club al coronarse campeones anuales. Hoy, ser campeón en Expansión MX representa un mérito exclusivamente curricular que no altera la estructura de la Liga MX. El embudo de los mayores de 23 años: Al existir un límite estricto de futbolistas veteranos permitidos en plantilla y en alineación titular, los clubes de Expansión utilizan estos cupos para equilibrar a sus plantillas jóvenes, no para relanzar activos al mercado de Primera División. Contratos cortos y desvalorización: La contracción financiera de la categoría orilla a pactar vínculos de uno o dos torneos. Cuando el jugador concluye su estancia, el mercado de Liga MX —orientado al fichaje de futbolistas extranjeros o promesas juveniles— rara vez voltea a contratar a elementos procedentes de Expansión.

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