Hugo Sánchez elogia la chilena de Miguel Borja: “No he visto un gol así en América”

El exdelantero mexicano analizó la anotación del colombiano ante Chivas y explicó la dificultad técnica de una definición de este tipo

Hugo Sánchez destaca la chilena de Miguel Borja | Imago 7

El gol de Miguel Borja ante Chivas en el Clásico Nacional del Apertura 2026 continúa generando comentarios dentro del fútbol mexicano. La anotación de chilena del delantero del América fue analizada por Hugo Sánchez, quien habló sobre la dificultad técnica de la definición y la colocó entre las anotaciones más destacadas del conjunto azulcrema en este tipo de partidos.

Durante su participación en Fútbol Picante de ESPN, el exdelantero de Pumas y Real Madrid explicó los detalles que, desde su experiencia como especialista en este tipo de remates, hacen complicada una jugada de esta naturaleza.

Sánchez señaló que Borja tomó la decisión de realizar la chilena desde el momento en que observó el centro, calculando la trayectoria del balón, la altura y el momento preciso para ejecutar el disparo.

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Hugo Sánchez reconoce la definición de Miguel Borja

A través de sus redes sociales, Hugo Sánchez dedicó un mensaje al delantero colombiano por la anotación conseguida frente a Chivas. “Quiero felicitar a Miguel Borja por la maravillosa chilena que firmó ante Chivas. Tremenda ejecución. Qué vengan más goles de este nivel. Para mí, el mejor gol hasta el momento del América en el Clásico Nacional”, escribió.

Durante el análisis del partido, el histórico goleador mexicano explicó que una chilena requiere coordinación entre diferentes elementos y que muchos futbolistas intentan realizarla, aunque no siempre logran conectar el balón de manera correcta.

Sánchez recordó que a lo largo de su carrera consiguió varias anotaciones mediante esta técnica y comparó el gol de Borja con algunas definiciones realizadas por Cristiano Ronaldo.

“Me encantaría que Borja no solamente meta uno, dos goles o tres de chilena como Cristiano Ronaldo, sino que metan 30 o 35, como tuve la oportunidad de anotar yo, que fueron ahí como 38 goles, sin contar los de la Selección Olímpica”, comentó.

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La chilena de Borja queda en la conversación del Clásico Nacional

El gol del atacante americanista llegó durante el empate 2-2 entre América y Chivas en la jornada 9 del Apertura 2026, una acción que se convirtió en uno de los momentos destacados del encuentro.

Para Hugo Sánchez, la ejecución de Borja tiene un valor especial dentro de la historia del enfrentamiento entre ambos equipos, debido a la dificultad y la forma en la que se produjo. “Me da gusto ver que la belleza del gol es como para recordarlo para muchos años o para siempre, porque yo no he visto un jugador del América que haya metido un gol de chilena con este nivel de calidad”, concluyó.

La anotación de Borja se mantiene como uno de los temas principales tras el Clásico Nacional, mientras el delantero continúa sumando protagonismo dentro del torneo.

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