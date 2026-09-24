Joel Huiqui no usa como excusa las bajas de Cruz Azul ante Toluca: “El equipo está listo para competir”

Los cementeros buscarán recuperar el paso tras dos descalabros consecutivos en esta jornada 10, que se disputa en medio de la Fecha FIFA

Joel Huiqui habla previo al partido ante Toluca | Imago7

El director técnico de Cruz Azul, Joel Huiqui, descartó que el equipo celeste se sienta en desventaja luego de no poder contar con equipo completo para el duelo del próximo sábado ante Toluca, donde los celestes buscarán llevarse los tres puntos en el Estadio Banorte con las ausencias de los convocados, Kevin Mier (Colombia) así como de Erik Lira y Jeremy Márquez (México).

“Obviamente nuestras bajas son importantes en nuestro modelo, era clave tenerlos contra Toluca. Considero que los que van a ingresar en su lugar son jugadores que han hecho una gran temporada, han entrenado bien esta semana y espero sea una oportunidad para ellos. El equipo está listo para competir”, indicó Huiqui este jueves en conferencia de prensa.

Por otra parte, el timonel mexicano aseguró que ya dejó atrás la semana desastrosa que acumuló el equipo cementero, donde dejó ir la oportunidad de levantar la Campeones Cup ante Inter Miami de Leo Messi, así como su descalabro en Liga ante Rayados.

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“Cada jornada representa diferentes complejidades y estamos listos para poder afrontarlas. Hoy el equipo está listo, hicimos un plan perfecto y seguramente si hacemos todo correcto estaremos festejando el triunfo el próximo fin de semana”, expresó.

Finalmente, Joel señaló que tras no poder coronarse ni en Leagues Cup ni en la Campeones Cup ha obligado al equipo a redoblar esfuerzos y poder llevarse el bicampeonato en la Liga MX y así evitar un semestre de fracasos.

“El bicampeonato estaría increíble para nosotros y es el objetivo. Hace semanas nos planteábamos objetivos muy grandes como ganar Leagues Cup y a Miami, no lo logramos y hay una gran responsabilidad, obligación y compromiso para afrontar el cierre de torneo y ser dignos merecedores de una final”, concluyó Huiqui.

Cruz Azul, con lesionados además de los jugadores convocados

Sobre el estado de salud de su plantilla, habló de las lesiones de Jeremy Márquez, Amaury García y de Rodolfo Rotondi, con la del argentino de mayor gravedad a falta de realizar más pruebas médicas.

“De Jeremy tuvo una contractura en el entrenamiento, es muy normal que pase esto. Creo que no es nada grave. Lo de Rodo fue un poco de precaución, decidimos pararlo para que siga en la recuperación, esperemos poder tenerlo si no es ahora en la siguiente semana. En el caso de Amaury esperemos tenerlo pronto“.