Sebastián Cáceres rompe en llanto al despedirse del América: “El amor que le tengo no se va a ir”

El defensa uruguayo habló en el aereopuerto y recordó la despedida que tuvo con sus compañeros y la afición del América

Sebastián Cáceres dejará México para comenzar una nueva etapa en España con el Celta de Vigo, pero antes reconoció que abandonar al América representa una mezcla de emociones. El defensa uruguayo explicó que su llegada al fútbol europeo responde a uno de los objetivos que se había planteado, aunque también implica alejarse de personas y experiencias que marcaron su paso por las Águilas.

La negociación con el Celta se prolongó durante varios días y, por momentos, parecía que no llegaría a concretarse. Cáceres contó que el acuerdo terminó cerrándose en las últimas horas, cuando la posibilidad de cumplir uno de sus objetivos seguía abierta.

“Para mí fue difícil porque yo llevaba tiempo, días, no semanas, hablando esto y sí, como decía, parecía que en un momento no se iba a dar y al final sí. También sé que es difícil así en estos momentos porque dejamos cosas importantes, pero creo que era una oportunidad que no podía dejar pasar para mí, por mis retos y por lo que yo quiero proponerme”, explicó a los medios.

El uruguayo llegó al América con la intención de consolidarse y durante su estancia tuvo que afrontar momentos en los que su rendimiento fue cuestionado. Al hablar de la afición americanista, su voz cambió y recordó la paciencia que recibió durante sus primeros meses con el equipo.

“Obviamente los quiero mucho. Sé que me han estado aguantando porque cuando llegué no fui lo que esperaban, pero me tuvieron paciencia, mejoré, aprendí de los errores y bueno, agradecerles por eso, por el apoyo que siento”, señaló.

Cáceres hizo una pausa al recordar el vínculo que construyó con los seguidores del conjunto azulcrema y dejó claro que su salida no significa terminar con ese sentimiento hacia el club. “A donde vaya siempre va a haber un aire de mi parte porque el amor que le tengo no se va a ir”, afirmó.

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Sebastián Cáceres se despide del América entre lágrimas

Cáceres también tuvo la oportunidad de despedirse de sus compañeros en el vestidor del América. El defensa reconoció que ese momento fue uno de los más difíciles desde que tomó la decisión de dejar el club.

La despedida estuvo acompañada por abrazos y lágrimas. El jugador explicó que prepararse para hablar frente a sus compañeros no fue sencillo, debido a todo lo que representaba cerrar esa etapa después de varios años dentro de la institución. “Entre lágrimas y abrazos. Realmente fue muy difícil para mí hablar en ese momento. Me acuerdo y me he puesto ahora…”, comenzó a explicar antes de hacer una pausa.

Cáceres reconoció que expresar lo que sentía frente al grupo le costó trabajo y que cada palabra tenía un significado especial por lo vivido durante su etapa como jugador del América. “Me costó mucho poder hablar con ellos, decir cada palabra que sentía y nada, agradecer por todo lo que pasa acá, pero va a ser muy difícil que vuelva a conseguir”, expresó el uruguayo.

El defensa se marcha del América después de haber convertido al club en una parte de su carrera y de su vida profesional. Ahora comenzará su experiencia en LaLiga con el Celta de Vigo, mientras mantiene el vínculo con la afición que lo acompañó durante su paso por México.

El uruguayo también dejó claro que se marcha con gratitud hacia el club y hacia sus compañeros, con quienes compartió el último momento antes de comenzar su viaje a España. La despedida cerró una etapa y abrió otra en la carrera del defensor, ahora con el Celta de Vigo como su nuevo destino.

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