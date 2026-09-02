¡Escándalo en Uruguay! La barra de Danubio invadió la cancha para agredir a sus propios jugadores

El partido entre Danubio y Montevideo City Torque, correspondiente a la Copa AUF Uruguay 2026, terminó con un episodio de violencia dentro del terreno de juego. Cuando el conjunto visitante tenía una ventaja de 2-0, varios integrantes de la barra local ingresaron al campo para confrontar a jugadores de su propio equipo. La situación ocurrió en el Estadio Charrúa, donde los aficionados dejaron las tribunas y se dirigieron hacia el plantel de Danubio, en medio de la molestia por el resultado y por el momento que atraviesa el conjunto.

La barra de Danubio invade la cancha

Varios aficionados ingresaron al terreno de juego y se acercaron a los futbolistas para reclamarles. Sebastián Rodríguez fue uno de los jugadores confrontados y recibió un empujón, lo que provocó la reacción del arquero Kevin Martínez. El conflicto involucró posteriormente a otros jugadores, mientras elementos de seguridad y efectivos policiales acudieron al terreno para contener a los seguidores locales.

Kevin Martínez reacciona ante los aficionados

Una de las escenas que dejó el incidente fue la reacción de Kevin Martínez, quien recorrió el campo desde su portería hasta el centro para intervenir en el conflicto. El arquero terminó involucrado en un enfrentamiento físico con algunos integrantes de la parcialidad de Danubio.

Hinchas de Danubio invaden la cancha y provocan batalla campal. Foto print video

La intervención de futbolistas, personal de seguridad y policías permitió controlar la situación y evitar que el episodio continuara. De acuerdo con los reportes, no se registraron personas heridas, aunque los hechos podrían derivar en consecuencias disciplinarias para el club.

Danubio atraviesa un momento complicado

El resultado quedó en segundo plano después de los incidentes registrados sobre el terreno de juego. Montevideo City Torque derrotó 2-0 a Danubio, resultado con el que avanzó en la Copa AUF Uruguay.

El episodio también se produjo mientras Danubio atraviesa dificultades en el campeonato uruguayo. El conjunto se encuentra comprometido en la lucha por la permanencia y había comenzado el Torneo Clausura con dos puntos en cuatro jornadas, producto de dos empates.

TE PUEDE INTERESAR