México va por la historia en la Copa América de fútbol para ciegos rumbo a Los Angeles 2028

Los equipos varonil y femenil recibieron sus uniformes antes de viajar a Sao Paulo para disputar el torneo continental

México ya tiene la mira en Los Angeles 2028. Conade

En el Comité Paralímpico Mexicano, las selecciones mexicanas de fútbol para ciegos recibieron sus uniformes para participar en la Copa América 2026, que se disputará del 3 al 13 de septiembre en Sao Paulo, Brasil.

El equipo mexicano varonil, dirigido por Patricio Ramírez, compartirá grupo con Guatemala, Costa Rica y Argentina, actual campeona mundial. El otro sector estará integrado por Brasil, Colombia, Perú y Chile.

La selección varonil está conformada por Carlos Eduardo Ramírez Luis (CDMX), Reynaldo Rivera Martínez (CDMX), Gustavo Narváez Muñoz (Puebla), Eduardo Emanuel Rocha Garay (Nuevo León), José Eduardo Cerezo Rivera (Puebla), Francisco Javier Rangel Monreal (San Luis Potosí), José Ernesto Esquivel Montoya (Coahuila), Edgar Javier Carrillo Montes de Oca (Jalisco), Carlos Armando Menchaca Salazar (Jalisco) y Luis Ángel Hernández Zacatenco (CDMX).

El torneo otorgará boletos para los Juegos Parapanamericanos Lima 2027 y el Campeonato Mundial de Brasil 2027, competencias que forman parte del camino rumbo a los Juegos Paralímpicos de Los Angeles 2028.

“Este evento es el primer escaloncito hacia el objetivo mayor, que son los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028. Con esa mentalidad lo encaramos, tenemos que dar este primer paso si queremos estar allá, que, como ya lo comenté, es el objetivo mayor. Y todo parte de aquí, este es el evento que marca la pauta y que nos llevará, sin duda, hacia el lugar donde queremos estar”, señaló el jugador de la selección mexicana Ernesto Esquivel, nacido en Durango y representante de Coahuila.

Al hablar sobre los rivales que enfrentarán en el torneo continental, Esquivel destacó el nivel de las selecciones participantes y el crecimiento que ha tenido esta disciplina.

“En América juegan los mejores equipos de fútbol para ciegos del mundo. México tiene un nivel muy bueno. Afortunadamente, tenemos la ventaja de competir contra Brasil, contra Argentina, contra Colombia, contra Perú, contra Chile, contra todo América, que son las mejores selecciones del mundo. Y ha ido creciendo con el paso de los años y con la llegada de nuevos apoyos, pues esto ha ido evolucionando. Creo que esta es una generación muy joven, que tiene mucho futuro. Yo me incluyo, tengo 19 años. Entonces, es un placer estar desde joven aquí, y también con la cabeza puesta en que nos quedan muchos procesos y muchos ciclos, si Dios quiere”.

México femenil debuta ante Brasil

En la rama femenil, México enfrentará a Argentina, Brasil y Canadá, con el objetivo de conseguir un lugar para el Campeonato Mundial de Brasil 2027.

La selección está integrada por María de Jesús Venegas Vázquez (CDMX), María de los Ángeles Ortiz Montiel (Puebla), Aidé Guadalupe Hernández Romero (Puebla), Lucero Ávalos Martínez (Puebla), Atalina Paulina Hernández Martínez (CDMX), Ilse Guadalupe Avilés Martínez (Jalisco), Nayely Matlalcuatzi Pluma (Jalisco), Paola Naveja Gutiérrez (CDMX), Crystian Mora Cuahuey (CDMX) y María Elena Coca Pérez (Jalisco).

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La entrenadora Wendy del Río destacó el nivel de los rivales y la preparación con la que llega el conjunto mexicano a esta primera participación.

“Va a ser un torneo bastante interesante porque tenemos como rivales a Argentina, que son bicampeonas mundiales, entonces, viene como rival fuerte; Brasil, Canadá, que también vienen emergiendo con fuerza. Entonces, nosotros también tenemos la fortaleza de traer mucho corazón, mucha pasión y traer mucho fogueo nacional entre nosotras. Entonces, vamos a ser una gran sorpresa para este torneo. Estamos muy emocionadas de poder dejar nuestra huella en la historia con esta primera selección femenil mexicana”, compartió.

Los primeros partidos de México están programados para el 6 de septiembre. La selección femenil enfrentará a Brasil, mientras que el equipo varonil se medirá con Guatemala.

La entrega de los uniformes estuvo a cargo de Miguel Ángel García Meza, presidente del Comité Paralímpico Mexicano (COPAME), acompañado por Efraín Mora García, titular de la Federación Mexicana de Ciegos y Débiles Visuales, y Carolina Acosta, directora de Alto Rendimiento de la CONADE.

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