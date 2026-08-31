¿Quién es y cómo juega Carlos Álvarez, el centrocampista español que interesaría al América?

El conjunto azulcrema habría presentado una oferta por el jugador del Levante, un creativo zurdo que puede potenciar el ataque de Almada

Álvarez estaría en la órbita de América | JAVIER BORREGO / SPAIN / DPPI VIA AFP

El Club América habría presentado una oferta al Levante por Carlos Álvarez, mediapunta español de 23 años y actual dorsal 10 del conjunto valenciano. De acuerdo con información de Germán Muñoz, los granotes considerarían la venta de su jugador, y las Águilas serían el club que más fuerza estaría haciendo por su fichaje durante las horas finales del mercado.

La operación, sin embargo, todavía tendría detalles que pulir. El reporte señala que el futbolista mantendría dudas sobre la posibilidad de continuar su carrera en México, aunque la propuesta de Coapa sería la opción más firme que tiene sobre la mesa.

💣El Levante UD tiene encima de la mesa una oferta por CARLOS ÁLVAREZ



🇲🇽El CLUB AMÉRICA DE MÉXICO ha entrado MUY fuerte por él. Ahora mismo es lo más firme que tiene. Carlos tiene sus dudas de ir allí.



El RAYO VALLECANO también ha contactado para saber condiciones. Y el… pic.twitter.com/NwfHQz1EX6 — Nacho Sanchis (@sanchis14) August 31, 2026

Más allá de si la negociación consigue avanzar, el interés resulta particularmente atractivo por el perfil del futbolista. Sus características parecen tener varios puntos de conexión con el modelo que Guillermo Almada ha comenzado a construir en Coapa.

¿Quién es Carlos Álvarez y cómo juega?

Formado en el Sevilla, Álvarez llegó al Levante en 2023 y rápidamente ganó protagonismo hasta convertirse en una de las piezas más importantes del equipo. Fue parte del ascenso conseguido en 2025 y alcanzó los 100 partidos oficiales con el club antes de cumplir 23 años, con 14 goles y 14 asistencias hasta ese momento.

Nacido en 2003, es un mediapunta zurdo que encuentra su mejor versión arrancando desde la derecha y jugando hacia el centro. Su zona favorita es el medio espacio derecho, desde donde puede recibir entre líneas, girar sobre su pierna izquierda y conectar mediante paredes, conducciones diagonales o pases filtrados.

La temporada pasada, en 1,899 minutos registró tres goles y una asistencia, pero también 40 pases clave y 3.52 asistencias esperadas, números que muestran a un futbolista mucho más orientado a generar ocasiones que a terminar las jugadas.

No es un extremo especialmente dominante en el uno contra uno, completó 21 de 58 regates, ni un jugador de gran peso físico. Su valor aparece cuando puede jugar acompañado, recibir en espacios reducidos y encontrar al compañero mejor colocado.

¿Cómo encajaría Carlos Álvarez en el América de Almada?

El América de Guillermo Almada utiliza principalmente un 4-2-3-1 basado en presión alta, recuperación rápida, verticalidad, transiciones y libertad para que sus atacantes ocupen zonas interiores.

El ibérico podría partir desde la banda derecha, pero actuar en realidad como una especie de “10 derecho”, dejando la amplitud al lateral y apareciendo por dentro junto a Raphael Veiga, o reemplazando al brasileño por el carril central.

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Su llegada podría ser especialmente útil frente a defensas cerradas. América ya cuenta con velocidad y futbolistas capaces de romper al espacio; Álvarez añadiría pausa, recepción entre líneas y último pase, además de una zurda capaz de encontrar al delantero entre la zaga.

El reto estaría en el otro lado de la pelota. Almada exige mucha intensidad después de pérdida y el jugador no destaca por su volumen defensivo, por lo que tendría que mejorar su participación dentro de la presión colectiva. También deberá considerarse su historial reciente de pubalgia, lesión de aductor y un problema de tobillo.

Por ahora, Las Águilas serían el club que más estaría empujando por su incorporación, pero las dudas del futbolista mantendrían abierta la negociación. Si termina avanzando, Almada podría encontrar en él a un creador capaz de darle una nueva conexión interior al ataque azulcrema.

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