Mucho ruido y pocas nueces: el balance del mercado mexicano y la proyección europea

La Hormiga González fue el único jugador que dio el salto desde México, en un mercado marcado por rumores, operaciones caídas y regresos

Solamente un futbolista mexicano salió de la Liga MX rumbo a Europa | Claro Sports

El Mundial 2026 parecía convertirse en el gran escaparate para una nueva generación de futbolistas mexicanos. La selección dejó sensaciones positivas y varios jugadores elevaron su valoración, por lo que durante las semanas posteriores comenzaron a aparecer nombres vinculados con clubes de distintas ligas europeas.

Sin embargo, una vez cerrado el mercado en las grandes ligas del Viejo Continente, el balance terminó siendo negativo: solamente un futbolista mexicano salió de la Liga MX rumbo a Europa, mientras varias negociaciones no prosperaron y tres seleccionados regresaron al fútbol mexicano.

El único que logró concretar el salto fue Armando González. Después de una temporada 2025-26 en la que marcó 24 goles con Chivas y fue convocado al Mundial, el delantero fue transferido al Olympiacos de Grecia, donde ya realizó su debut en la Súper Liga.

Su llegada al conjunto de El Pireo terminó siendo la excepción dentro de un mercado en el que varios mexicanos estuvieron relacionados con equipos extranjeros, pero pocos estuvieron realmente cerca de concretar una operación.

Erik Lira estuvo a un paso de convertirse en el segundo

Erik Lira fue quien más cerca estuvo de acompañar a la Hormiga. Cruz Azul y Monaco habían alcanzado un acuerdo por el mediocampista, el jugador tenía prácticamente preparado su viaje y la operación solamente dependía de que el conjunto francés pudiera liberar una plaza de extracomunitario.

La salida de Folarin Balogun debía abrir ese espacio, pero el movimiento no pudo cerrarse antes del límite del mercado francés. Monaco se quedó sin margen para registrar al mexicano y una transferencia que estaba encaminada terminó cayéndose prácticamente sobre la hora.

Chivas generó interés, pero solamente salió la Hormiga

El Mundial también colocó a varios futbolistas de Chivas en la órbita del mercado europeo. Raúl ‘Tala’ Rangel habría estado en el radar del Dinamo Zagreb, Brian Gutiérrez habría despertado interés dentro de la estructura de Red Bull y Roberto Alvarado también fue relacionado con equipos del continente: Ninguno terminó saliendo.

El caso del arquero se habría quedado en una fase inicial y en el de Gutiérrez habrían sido solo acercamientos para conocer su situación. Así, de múltiples futbolistas rojiblancos que aparecieron durante el verano como candidatos, solamente la Hormiga terminó haciendo las maletas.

Más regresos que salidas

Mientras solamente un futbolista salió del fútbol mexicano rumbo a Europa, Jorge Sánchez fichó por el Atlas tras un semestre en Grecia, César Huerta volvió a Pumas tras una temporada plagada de lesiones en Anderlecht y Orbelín Pineda se reunió con Matías Almeyda en Rayados tras levantar su segundo título con el AEK.

Por cada nuevo jugador que consiguió dar el salto, tres volvieron a México, justo después de un Mundial que había generado expectativas sobre una posible nueva oleada de exportaciones. México consiguió colocar nombres en el radar, pero no logró transformar esa exposición en transferencias.

Los movimientos internos que no se han concretado

También hubo mucho movimiento alrededor de futbolistas mexicanos que ya estaban en Europa. Obed Vargas fue relacionado con una posible cesión fuera del Atlético de Madrid. Getafe. Valencia, Sevilla, Alavés, Málaga y Feyenoord aparecieron como supuestos candidatos, con oportunidades para garantizarle mayor protagonismo ante la enorme competencia existente en el mediocampo rojiblanco. Finalmente no hubo movimiento.

Otro de los nombres que parecía destinado a cambiar de club era Edson Álvarez. El capitán de la selección mexicana fue vinculado con la Real Sociedad y posteriormente con Olympiacos, después de un periodo complicado dentro del West Ham.

La opción española perdió fuerza, mientras el conjunto griego apareció como una alternativa durante los últimos días y aún podría cerrarse. Por ahora, el exAjax continúa en un West Ham que disputa la segunda división inglesa y donde todavía no ha tenido minutos en liga durante esta temporada.

Finalmente, Álvaro Fidalgo fue otro mexicano que podía cambiar de aíres. Después de perder protagonismo con el Betis, habrían aparecido diferentes alternativas dentro de España para permitirle mantenerse en LaLiga y recuperar minutos, pero nada terminó concretándose y continuará en el cuadro verdiblanco, al menos hasta la siguiente ventana.

Los mexicanos mundialistas que permanecen en Europa

Después de todos los movimientos, rumores y operaciones frustradas del verano, el grupo de futbolistas mexicanos que disputaron el Mundial 2026 y continúa en Europa quedó encabezado por Santiago Gimenez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Obed Vargas, César Montes, Mateo Chávez, Luis Chávez, Álvaro Fidalgo y Raúl Jiménez, a los que ahora se suma Armando González tras su llegada al Olympiacos.

El resultado deja una fotografía muy distinta a la que se imaginaba inmediatamente después del Mundial. México termina el verano con dos jugadores menos en el Viejo Continente que al inicio del torneo: tres regresaron al país y solamente uno consiguió cruzar el Atlántico desde la Liga MX.

La expectativa era que el Mundial funcionara como trampolín. Los rumores aparecieron, los intereses también e incluso algunas negociaciones avanzaron considerablemente. Pero, al cierre de las principales ventanas europeas, la esperada migración nunca llegó.

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