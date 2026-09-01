Sebastián Cáceres deja al América para convertirse en nuevo futbolista del Celta de Vigo

El equipo español dio a conocer el fichaje a través de sus redes sociales

Cáceres deja Coapa para llegar a Vigo. | @RCCelta

Se fue. El defensa uruguayo Sebastián Cáceres terminó su etapa con el América. El mundialista con la selección celeste acaba de ser confirmado como nuevo elemento del Real Club Celta de Vigo de la Primera División de España.

Después de que las partes alcanzaran un acuerdo para concretar su transferencia en las últimas horas del mercado de fichajes en España, el conjunto de Coapa aceptó una propuesta cercana a los ocho millones de dólares por el defensa, quien desde hace varios mercados había manifestado a la directiva su intención de dar el salto al fútbol europeo. De esta manera, el futbolista de 27 años tendrá su primera experiencia en LaLiga después de más de seis años en México.

De acuerdo con la información alrededor de la negociación, Cáceres viajará a España para completar los exámenes médicos correspondientes y posteriormente firmará un contrato por cuatro temporadas con el conjunto gallego.

MÁS INFORMACIÓN: Sebastián Cáceres apunta a Europa a horas del cierre del mercado de fichajes

La operación tomó fuerza durante el cierre del mercado. El Celta había mostrado interés desde semanas atrás y buscaba incorporar un defensa central para completar su plantilla. Aunque las negociaciones pasaron por diferentes etapas, el deseo del futbolista de emigrar a Europa terminó siendo un factor importante para alcanzar un acuerdo.

Sebastián Cáceres había reconocido las ofertas para dejar al América

El propio Cáceres habló recientemente sobre la posibilidad de abandonar Coapa. Después del triunfo del América ante Columbus Crew en los cuartos de final de la Leagues Cup 2026, el uruguayo confirmó que existían propuestas por sus servicios, aunque en ese momento dejó claro que su atención permanecía con el conjunto azulcrema.

𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 📣 Sebastián Cáceres, novo xogador do Celta!



Acordo co @ClubAmerica polo traspaso do defensa, internacional con @Uruguay, que chega a Vigo ata xuño de 2030.



Benvido, @Seba4Caceres 🇺🇾🩵 pic.twitter.com/oLTIbbqWza — Celta (@RCCelta) September 1, 2026

“Si se llega a dar, se va a dar y si no, bueno, como te digo, estoy con la mente en esto. Acabo de jugar el partido de cuartos de final, iba a estar pensando en ese partido porque sería una falta de respeto para mis compañeros y para las instituciones tener la cabeza en otro lado”, declaró.

El central también reconoció directamente que una salida era una posibilidad concreta. “Sí, sí es una realidad, pero si se da, se da y si no estamos acá concentrados también”, expresó antes de que las negociaciones entraran en su etapa definitiva.

Sebastián Cáceres cierra una etapa de más de seis años con América

Cáceres llegó al América para el Clausura 2020 y con el paso de los torneos se convirtió en una de las opciones habituales de la defensa azulcrema. Su etapa en México estuvo marcada por la conquista del tricampeonato de Liga MX, además del Campeón de Campeones y la Supercopa de la Liga MX en 2024. El defensor se marcha después de acumular 209 partidos con la camiseta americanista, además de cuatro goles y dos asistencias. En total registró 16 mil 994 minutos con las Águilas antes de concretar su salida.

Durante el Apertura 2026 había participado en dos partidos de Liga MX y acumulado 180 minutos. Disputó todo el encuentro en la victoria 3-0 sobre Santos Laguna de la jornada 3 y volvió a completar los 90 minutos frente a FC Juárez en la fecha 5.

Su salida obligará ahora a Guillermo Almada y a la directiva del América a reorganizar una zona defensiva que pierde a uno de sus jugadores con mayor recorrido en la institución. Para Cáceres comienza una nueva etapa con el objetivo que había perseguido durante los últimos mercados: probarse en el fútbol europeo y competir en LaLiga con el Celta de Vigo.

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