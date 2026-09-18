El Clásico Nacional se juega en ataque: los números de los tridentes de América y Chivas

América cuenta con futbolistas de mayor recorrido como Henry Martín y Brian Rodríguez, mientras que Chivas combina experiencia con la aparición de jóvenes como Santiago Sandoval

Duelo de tridentes en el América vs Chivas | Claro Sports

El Clásico Nacional entre América y Chivas tendrá uno de sus principales duelos en las áreas. Más allá de la rivalidad histórica, el enfrentamiento del sábado en el Estadio Banorte pondrá frente a frente a dos ataques que han encontrado distintas formas de generar peligro durante el Apertura 2026.

Las Águilas llegan ubicadas en el tercer lugar de la clasificación con 16 puntos, mientras que el Guadalajara marcha segundo con 17 unidades. Ambos equipos tienen 15 goles a favor, por lo que la efectividad de sus ofensivas puede ser determinante en un partido donde los delanteros suelen asumir el protagonismo.

Henry Martín, Brian Rodríguez y Zendejas: experiencia y desequilibrio en América

El ataque azulcrema tiene como principal referente a Henry Martín, quien continúa siendo una de las piezas más importantes del equipo dirigido por Guillermo Almada. El delantero mexicano acumula seis partidos disputados en el Apertura 2026, tres goles y una asistencia, además de una participación directa en el 27 por ciento de las anotaciones del América.

Martín combina experiencia y presencia dentro del área. Su capacidad para jugar como referencia ofensiva y aparecer en momentos importantes lo convierte en una de las principales amenazas para la defensa rojiblanca, especialmente en un partido donde la jerarquía puede marcar diferencias.

Por los costados aparece Brian Rodríguez, quien atraviesa un buen momento goleador. El atacante uruguayo suma cinco encuentros disputados, tres goles y ninguna asistencia, con una participación del 20 por ciento en los goles del conjunto azulcrema durante el torneo.

La velocidad y el uno contra uno son las principales características de Rodríguez, quien se ha convertido en una alternativa constante para generar peligro desde las bandas. Su capacidad para atacar espacios será una de las armas que América buscará explotar ante Chivas.

El tercer integrante del tridente sería Alejandro Zendejas, aunque llega con casi nula actividad acumulada por lesión. El futbolista estadounidense solamente ha disputado un partido en el Apertura 2026, con siete minutos dentro del campo, por lo que su participación en el Clásico dependerá de la decisión de Almada.

En conjunto, el tridente ofensivo del América suma seis goles y una asistencia en el torneo, con la producción concentrada en Henry Martín y Brian Rodríguez. La experiencia de sus atacantes será una de las cartas principales de las Águilas para buscar quedarse con el duelo ante su máximo rival.

Sandoval, Alvarado y Marín: el ataque de Chivas llega encendido al Clásico Nacional

Del lado rojiblanco, Roberto Alvarado es uno de los futbolistas más constantes del ataque de Chivas. El extremo mexicano ha disputado los ocho partidos del Apertura 2026 como titular y registra cuatro goles y una asistencia, participando directamente en cinco anotaciones del Guadalajara.

Alvarado se ha convertido en uno de los jugadores con mayor influencia ofensiva del Rebaño. Su capacidad para moverse por diferentes zonas del campo le permite generar opciones de gol y conectar con los delanteros que lo acompañan en la parte alta.

Otro elemento importante es Ricardo Marín, quien también ha tenido participación en los ocho encuentros del torneo. El ‘4K’ registra cuatro goles y dos asistencias, números que lo colocan como uno de los atacantes más productivos de Chivas en este inicio de campeonato, haciendo olvidar pronto la salida de Armando González, quien sigue haciendo goles en el fútbol europeo.

La gran aparición en el ataque rojiblanco ha sido Santiago Sandoval, quien llega al Clásico Nacional después de una actuación destacada ante Pumas. El juvenil fue protagonista en la última jornada al marcar dos goles en la victoria del Guadalajara, resultado que aumentó la expectativa alrededor de su presencia frente al América.

Sandoval, de 19 años, acumula cinco partidos disputados y tres goles en el Apertura 2026. Su velocidad, movilidad y capacidad para aparecer dentro del área le han permitido aprovechar las oportunidades que ha recibido y convertirse en una de las opciones ofensivas del equipo.

El tridente de Chivas llega al Clásico Nacional con 11 participaciones directas de gol entre anotaciones y asistencias: Sandoval con tres goles, Alvarado con cinco acciones de gol y Marín con seis. La producción ofensiva del Guadalajara ha sido uno de los factores que mantienen al equipo en la parte alta de la clasificación.

Dos ataques con estilos diferentes para definir el Clásico Nacional

El enfrentamiento entre ambos equipos presenta dos propuestas ofensivas distintas. América cuenta con futbolistas de mayor recorrido como Henry Martín y Brian Rodríguez, mientras que Chivas combina experiencia con la aparición de jóvenes como Santiago Sandoval.

Los números muestran una igualdad en la tabla y en la cantidad de goles anotados, pero los protagonistas llegan con diferentes momentos. Mientras las Águilas buscan recuperar confianza después de la derrota ante Cruz Azul y la eliminación en la Leagues Cup, el Guadalajara llega con un ataque que viene de responder en partidos recientes.

El Clásico Nacional podría definirse por la capacidad de estos seis futbolistas para aparecer en los momentos importantes. Henry, Brian y Zendejas frente a Sandoval, Alvarado y Marín protagonizarán uno de los duelos individuales más esperados del partido en el Estadio Banorte.

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