Chivas y los equipos que serán afectados en la Liguilla del Clausura 2026 por la selección mexicana

Cruz Azul, América y Pumas aportarán un jugador cada uno en la primera convocatoria de la selección mexicana de Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo

Los clubes que se verán afectados en la Liguilla | Claro Sports/ChatGPT

Por: Daniel Hernández.

Llegamos a la fase definitiva del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. La instancia donde las aspiraciones de los ocho equipos que pelean por el título se definen en 180 minutos; sin embargo, cinco clubes no tendrán sus plantillas completas para la Liguilla, debido a que cederán a sus elementos a la convocatoria de la selección mexicana para la Copa del Mundo 2026.

Seleccionados de la Liga MX para el Mundial 2026 | Claro Sports



¿El tricampeonato del Toluca está en riesgo?

El bicampeón Toluca deberá suplir dos bajas importantes en el esquema de Antonio Mohamed. En la zaga, el Turco no podrá contar con Jesús Gallardo, quién genera desequilibrio por el costado izquierdo, con lo que se despedirá de uno de sus elementos clave para generar peligro por dicha banda

Por otra parte, más adelante, los Diablos Rojos tampoco contarán con Alexis Vega, principal socio de Paulinho en el ataque, por lo que no estará disponible para la búsqueda del tricampeonato. Además, después de mencionarse que Marcel Ruiz no sería operado de la rodilla por la lesión sufrida en el mes de marzo para disputar el Mundial 2026, Claro Sports pudo saber que el mediocampista mexicano no sería, tomado en cuenta por el representativo nacional, información que se corroboró con la lista que presentó Javier Aguirre, técnico del Tricolor, este martes 28 de abril.

La razón principal sería por la molestia que presentó con los Diablos en la Concacaf Champions Cup, pues cabe recordar que recientemente el propio Vasco señaló que no llamaría a nadie que no estuviera al cien por ciento para disputar la Copa del Mundo de 2026.

Cruz Azul, América y Pumas, con una sola aportación a la selección mexicana

El Cruz Azul perderá a un hombre clave en su cuadro titular, ya que no contará con Erick Lira, uno de los líderes en el vestidor; así como un jugador multifuncional en el medio campo y en defensa del conjunto celeste que ahora dirige ahora Joel Huiqui.

Por su parte, el América también tendrá una sola baja, pero muy significativa. Ya que André Jardine no podrá defenderse con uno de sus pilares en su once titular: Israel Reyes. El defensa central es prácticamente inamovible en el esquema Azulcrema, ya que ha disputado 15 partidos en el torneo, todos ellos de inicio, ganándole la partida a Ramón Juárez.

Después de especularse que los Pumas no cederían a ningún futbolista, el Vasco se convenció por llamar al ariete mexicano, Guillermo Martínez, quien sería el único del cuadro universitario en portar la verde en el microciclo mundialista.

Chivas, el más afectado en la Liguilla por el Mundial 2026

Sin duda el equipo más afectado por la lista de Javier Aguirre es Guadalajara. Las Chivas tendrán cinco bajas muy difíciles de cubrir; desde la portería hasta la delantera. Por lo que Gabriel Milito deberá barajar con algunos elementos del banquillo y de las fuerzas básicas del cuadro tapatío.

El estratega argentino se verá limitado al no poder contar con su guardameta, Raúl ‘Tala’ Rangel, quien se ha ganado la confianza tanto de Milito como del Vasco. También no tendrá a un elemento importante por el medio campo como es Luis Romo y quien aporta mucho equilibrio del Rebaño Sagrado, algo que sin duda extrañarán en la Liguilla.

Gabi Milito también deberá cubrir las bajas de Roberto Alvarado y Brian Gutiérrez, generadores de juego ofensivo y distribuidores de balones a los delanteros; para su buena fortuna, cuenta con jóvenes talentosos como Yael Padilla, Hugo Camberos y Santiago Sandoval. La baja más sensible será la de Armando ‘La Hormiga’ González por el aporte goleador del equipo, luego de anotar 12 de los 33 goles que marcaron los Rojiblancos en el actual semestre.

En cambio, el rival de Chivas en Liguilla, los Tigres, no tendrán ninguna ausencia, ya que Jesús Angulo no fue incluido en la lista final. El mismo caso con Diego Lainez, pese a sus múltiples llamados y su buen desempeño con los felinos en el Clausura 2026. Cabe recordar que hace unas semanas los felinos golearon 4-1 a los tapatíos.

Atlas y Pachuca son las escuadras que tampoco aportaron elementos a la lista de Javier Aguirre, por lo que enfrentarán la Liguilla con sus mejores futbolistas. Con lo que tendrían la ventaja de tener plantel completo para pelear por el título de la Liga MX.

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