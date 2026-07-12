América de Cali arruina la fiesta felina en el Pumas Fan Fest 2026

El conjunto colombiano aprovechó un error de Ángel Azuaje, quien no logró rematar y Esteban Solari debuta con derrota en partido amistoso en Ciudad Universitaria

América de Cali le arruina la fiesta a Pumas | Imago7

América de Cali arribó a la Ciudad de México para arruinar la fiesta de los Pumas. Los Diablos Rojos vencieron 0-1 a los felinos en el Olímpico Universitario en el Pumas Fan Fest 2026, partido amistoso en el que debutó el técnico Esteban Solari en Ciudad Universitario y sirvió como preparación para su debut en el Apertura 2026 de la Liga MX; el conjunto auriazul recibirá a Pachuca el sábado 18 de julio.

El conjunto dirigido por Esteban Solari comenzó con la intención de atacar por el sector derecho con Uriel Antuna, quien al minuto 4 probó desde fuera del área, aunque su disparo terminó por encima del travesaño.

Los universitarios mantuvieron la iniciativa durante los primeros minutos y al 10 generaron otra aproximación mediante un tiro de esquina cobrado por Sebastián Córdova. Juninho Vieira alcanzó a peinar el balón en el primer poste, pero el remate salió alto. América de Cali comenzó a adelantar líneas al minuto 13, con Luis Quiñones como uno de sus jugadores más activos, mientras Pumas trataba de sostenerse con Pedro Vite, Santiago Trigos y Ángel Azuaje en la recuperación.

La oportunidad más clara de Pumas llegó al minuto 18, después de un rechazo defectuoso de la defensa colombiana en un tiro de esquina. Tony Leone encontró el balón dentro del área y quedó frente al guardameta, pero su definición fue contenida. Poco después, Álvaro Angulo quedó tendido por una molestia en la rodilla derecha, aunque logró mantenerse en el campo tras la pausa de hidratación realizada al minuto 25 debido al calor en Ciudad Universitaria.

América de Cali comenzó a controlar el encuentro después de la media hora. Al minuto 33, Tomás Ángel recibió un pase filtrado, superó a los defensores auriazules y disparó por encima de la portería de Keylor Navas. Tres minutos más tarde llegó el 0-1: el guardameta costarricense realizó una primera atajada, pero el rebote regresó al área, donde Tony Leone y Ángel Azuaje no lograron despejar. Yeison Guzmán aprovechó la confusión y empujó el balón para abrir el marcador al minuto 36.

Pumas buscó reaccionar en la recta final del primer tiempo, aunque América de Cali mantuvo el orden defensivo y todavía generó peligro sobre el arco de Keylor Navas. Al minuto 43, Juninho descargó el balón para Robert Morales, quien mandó su disparo por encima de la portería. En el tiempo agregado, Pablo Bennevendo evitó una segunda anotación al barrerse frente a Carrascal, quien había quedado solo tras una jugada a balón parado. El árbitro señaló el descanso al minuto 45+3 con ventaja mínima para el conjunto colombiano.

Este es el trofeo del Pumas Fan Fest que recibió América | PressPort

El conjunto felino regresó al terreno de juego con el uniforme blanco de visitante y con movimientos en su alineación para intentar cambiar el desarrollo del partido. Víctor Arteaga ingresó por Pedro Vite al minuto 47, mientras América de Cali respondió con las entradas de Lucumí y Murillo. Sin embargo, el conjunto colombiano mantuvo el orden defensivo y dificultó los avances universitarios. Juninho probó con un disparo débil al 55 y Sebastián Córdova tuvo una opción de cabeza al 57, pero su remate salió desviado.

Esteban Solari continuó modificando su equipo con el regreso de Alan Medina al minuto 61, después de la lesión sufrida en el torneo anterior. Más tarde, Guillermo Martínez y Cristian Calderón ingresaron por Juninho y Álvaro Angulo. Pumas aumentó la presión en los últimos 20 minutos y generó su oportunidad más clara al 78, cuando el guardameta visitante entregó mal el balón, Alan Medina asistió a Víctor Arteaga y el mediocampista definió con poca fuerza, lo que permitió la recuperación del arquero. América de Cali también estuvo cerca de ampliar la ventaja al 82, pero Keylor Navas respondió ante un disparo de Yeison Guzmán.

En la recta final, Pumas buscó el empate principalmente mediante centros y jugadas a balón parado. Robert Morales conectó un cabezazo al minuto 86 que fue desviado a tiro de esquina, Uriel Antuna no pudo rematar con precisión al 88 y Córdova mandó un disparo lejos de la portería al 90. Guillermo Martínez tuvo la última opción con un cabezazo en tiempo agregado, pero el balón pasó por encima del arco. El silbatazo final llegó al minuto 90+4 y confirmó la derrota de Pumas por 0-1 ante América de Cali en su partido de preparación rumbo al Apertura 2026.

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