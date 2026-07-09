Esteban Solari aclara su llegada a Pumas: “Nadie me contactó antes”

El técnico argentino explicó que el acercamiento con la directiva universitaria ocurrió hasta cerrar su etapa con Pachuca y habló del reto auriazul

Esteban Solari fue presentado de manera oficial como nuevo director técnico de Pumas, en una conferencia en la que el argentino habló de su regreso al club, de las expectativas para el nuevo proyecto y del proceso que derivó en su llegada al banquillo universitario.

Uno de los puntos que aclaró durante su presentación fue que no existió ningún contacto con la directiva auriazul mientras todavía mantenía vínculo con Pachuca. Solari remarcó que el acercamiento se dio una vez concluida su etapa con los Tuzos y destacó que ese proceso respetó la forma de trabajo que identifica a la institución universitaria.

“Se dio todo abiertamente y claramente como son los valores de Pumas, a mí nadie me contactó antes de que haya terminado mi vínculo con Pachuca y esos son los valores que reconozco de la institución desde hace mucho tiempo. Todo se dio rápido por mis ganas”, explicó el técnico argentino.

Solari, quien defendió la camiseta de Pumas como jugador en 2007, reconoció que su regreso al club tiene un valor especial en su carrera. El entrenador señaló que dirigir al conjunto universitario era una posibilidad que había imaginado desde hace tiempo y que ahora buscará llevar esas ideas al trabajo diario.

“Para mí significa un sueño estar acá, muchas veces soñé con la posibilidad de dirigir en Pumas y hoy que estoy acá es un oportunidad inmensa de plasmar lo que soñé. Para mí es un orgullo estar acá y lo quiero disfrutar, porque las cosas que se disfrutan salen mucho mejor”, afirmó.

El nuevo cuerpo técnico ya tuvo sus primeros días de trabajo con el plantel durante la pretemporada. Solari aseguró que encontró un grupo con disposición para competir y con el deseo de superar lo hecho en el torneo anterior, en el que Pumas se quedó con el subcampeonato ante Cruz Azul.

“Dentro del grupo encontré un equipo que tiene ganas de tirarse de vuelta la mejor actuación para lograr los objetivos. Vi líderes que tienen ganas de luchar por lo que no lograron el año pasado y todo eso sumado a las ganas como cuerpo técnico creo que tenemos un montón de herramientas para ir en búsqueda de lo que todos deseamos”, señaló.

En la misma línea, Antonio Sancho, vicepresidente deportivo de Pumas, aseguró que el proyecto no parte desde cero, sino que busca darle continuidad a la base que llevó al equipo a competir por el título. El directivo dejó claro que el objetivo de la institución es volver a estar en la pelea por el campeonato.

“No iniciamos de cero al contrario, de esa base seguir sumando para conseguir el objetivo que no solo nosotros sino la afición queremos ese título”, declaró Sancho durante la presentación.

El directivo también habló sobre la planeación del plantel para el nuevo torneo. Sin revelar nombres, explicó que Pumas ya pudo sumar a dos refuerzos mexicanos y que todavía analiza opciones para ocupar una plaza de jugador No Formado en México.

“Hoy pudimos encontrar dos refuerzos mexicanos de jerarquía para complementar el equipo y tenemos una plaza de No Formado en México que estamos buscando para fortalecer al equipo. Tenemos tiempo y estamos viendo cuáles son los distintos perfiles”, agregó.

Solari también dedicó palabras a la afición universitaria, a la que agradeció por los mensajes de apoyo que recibió desde que comenzó a circular la posibilidad de su regreso. El entrenador afirmó que buscará responder desde el trabajo y con compromiso en esta nueva etapa.

“Fue maravilloso, no lo podría expresar con palabras. Desde el momento que se intuía que se podía cerrar un acuerdo me han llenado de cariño y mensajes de apoyo y yo a eso soy muy sensible, creo en la energía de la gente. Palabras de agradecimiento a la afición de Pumas y de compromiso porque mi compromiso va más allá de todo esto”, concluyó.

El primer compromiso de Solari en esta nueva etapa será este domingo, cuando Pumas enfrente al América de Cali dentro del Pumas Fan Fest 2026, un partido que servirá como parte de la preparación del equipo de cara al nuevo torneo.

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