Pumas presenta a Sebastián Córdova y Chicote Calderón como sus nuevos refuerzos para el Apertura 2026

La directiva universitaria negó que hayan buscado a Oussama Idrissi para que llegue al club en la temporada que está a punto de iniciar

Pumas presenta a Chicote Calderón y Sebastián Córdova | Pressport

Los Pumas de la UNAM presentaron este viernes 10 de julio a Sebastián Córdova y Cristian ‘Chicote’ Calderón como sus nuevos refuerzos para el torneo Apertura 2026 de la Liga MX, en una conferencia donde ambos futbolistas hablaron sobre el reto de defender la camiseta auriazul y dejar atrás su pasado con el América, acérrimo rival de los felinos en el fútbol mexicano.

La presentación estuvo encabezada por Antonio Sancho, vicepresidente deportivo del conjunto universitario, quien explicó los motivos por los que la institución decidió incorporar a los dos jugadores mexicanos y aseguró que la prioridad fue sumar elementos con experiencia y calidad para fortalecer al plantel.

“Más que pasado si estuvieron en un equipo u otro yo me enfoco en jugadores de calidad, tenemos una buena base y el chiste era fortalecer al equipo. Son jugadores de calidad que tienen una gran experiencia y han sido campeones en diferentes equipos”, señaló el directivo.

Pumas deja atrás el pasado americanista de Córdova y Calderón

Uno de los temas principales durante la presentación fue el antecedente que comparten Sebastián Córdova y Cristian Calderón, quienes tuvieron etapas con América, uno de los principales motivos que no podrían agradar a la afición universitaria. Sin embargo, tanto la directiva como los futbolistas señalaron que su presente está enfocado en el cuadro universitario.

Cristian Calderón reconoció su pasado con Las Águilas, aunque recordó que su último torneo lo disputó con Necaxa y aseguró que ahora su objetivo es ganarse el reconocimiento de la afición de Pumas con su rendimiento dentro de la cancha.

“El pasado sí se puede decir que es americanista pero mi último torneo estuve en Necaxa. Estar aquí es un bonito reto para nosotros, hoy estamos acá y es darle vuelta a la página y trabajar para que nos reconozca la afición de Pumas por el presente y no por el pasado”, declaró el defensor.

Chicote ya es nuevo jugador de los Pumas | Imago7

El Chicote también destacó la importancia de representar a una institución como Pumas, luego de haber defendido los colores de otros equipos considerados grandes dentro del futbol mexicano. “Es una dicha estar en los equipos más grandes del futbol mexicano. Hoy representar a Pumas para mí significa mucho porque he estado en dos equipos grandes y este es el tercero”, agregó.

En el caso de Sebastián Córdova, el mediocampista aseguró que su etapa anterior quedó en el pasado y que su compromiso está con el conjunto universitario, donde buscará aportar para que el equipo pelee por los primeros lugares de la Liga MX.

Córdova ya no piensa en el América | Imago7

“El pasado ya es historia, hoy en día nos debemos a Pumas y vamos a hacer lo mejor que tenemos para buscar el campeonato, estar en los primeros lugares y poner en alto a la institución”, comentó.

Sobre la sequía de títulos que atraviesa la institución, Córdova señaló que la situación debe ser tomada como una motivación para trabajar con mayor intensidad y responder a las expectativas del club. “Más que presión verlo como motivación, siempre cambia tu mentalidad dependiendo como lo veas y estar así, al 100% para el equipo y estar al tanto del profe para saber quiénes son los guerreros que mande”, explicó el nuevo refuerzo auriazul.

Pumas niega acercamiento por Oussama Idrissi

Durante la presentación, Antonio Sancho también fue cuestionado sobre los rumores que colocaban al futbolista marroquí-neerlandés Oussama Idrissi como una posible incorporación para reforzar el ataque universitario.

El vicepresidente deportivo de Pumas negó que exista algún contacto con el jugador y aclaró que, aunque el club analiza opciones para sumar un elemento diferente en la zona ofensiva, Idrissi no forma parte de las negociaciones actuales. “Con Idrissi ni hemos hablado, sé que se especulan cosas. Estamos buscando en la parte de arriba un jugador diferente pero con Idrissi no lo tenemos”, afirmó Sancho.

Con la llegada de Sebastián Córdova y Cristian Calderón, Pumas continúa con la conformación de su plantilla para el Apertura 2026, con la intención de sumar experiencia y competencia interna para buscar protagonismo durante el nuevo torneo de la Liga MX y, sobre todo, romper con la sequía de más de 15 años sin título.

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