Tigres vs San Luis en vivo el partido de la jornada 2 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Alineaciones Tigres vs San Luis, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

La probable alineación de Tigres incluye: Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Joaquim, Rómulo, Vladimir Loroña; Fernando Gorriarán, César Araujo; Jonathan Herrera, Juan Brunetta, Diego Lainez y Ozziel Herrera. Cabe recordar que los felinos no contarán con Rodrigo Aguirre tras su expulsión en la primera fecha.

Por su parte, Atlético de San Luis podría salir con: Andrés Sánchez; Román Torres, Robson Bambu, Eduardo Águila, Aldo Cruz; David Rodríguez, Nicolás Llorente; Oscar Macías, Leonardo Flores, Lucas Esteves y Sébastien Salles-Lamonge.

Entre los elementos destacados de Tigres, Diego Lainez será clave por su capacidad de desequilibrar en el ataque. Por parte del Atlético de San Luis, Sébastien Salles-Lamonge será el jugador a observar tras su gol en la jornada 1 frente a Cruz Azul. Ambos futbolistas podrían ser determinantes en el resultado final.