Tigres vs San Luis en vivo el partido de la jornada 2 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
Ni norteños ni potosinos lograron sumar en su debut dentro del actual certamen, por lo que el triunfo es más que necesario para empezar a pelear las primeras posiciones
Antecedentes Tigres vs San Luis, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Es en el lejano Apertura 2024, dentro de la ida de los cuartos de final, donde encontramos la última victoria de los potosinos ante los felinos, desde entonces los norteños han dominado.
Jornada 1 | San Luis 1-2 Tigres | Clausura 2026
Jornada 17 | Tigres 3-1 San Luis | Apertura 2025
Jornada 1 | San Luis 1-3 Tigres | Clausura 2025
Cuartos de final Vuelta | Tigres 0-0 San Luis | Apertura 2024
Cuartos de final Ida | San Luis 3-0 Tigres | Apertura 2024
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
Los pronósticos colocan a Tigres como favorito por jugar de local y por el antecedente de victorias en el Volcán. Los momios previos al encuentro muestran: Victoria de Tigres: -145, Empate: +320, Victoria de San Luis: +340. Aunque la apuesta apunta a una victoria local, la posibilidad de ajustes tácticos y la necesidad de San Luis de sumar puntos podría equilibrar el desarrollo del partido.
Alineaciones Tigres vs San Luis, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
La probable alineación de Tigres incluye: Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Joaquim, Rómulo, Vladimir Loroña; Fernando Gorriarán, César Araujo; Jonathan Herrera, Juan Brunetta, Diego Lainez y Ozziel Herrera. Cabe recordar que los felinos no contarán con Rodrigo Aguirre tras su expulsión en la primera fecha.
Por su parte, Atlético de San Luis podría salir con: Andrés Sánchez; Román Torres, Robson Bambu, Eduardo Águila, Aldo Cruz; David Rodríguez, Nicolás Llorente; Oscar Macías, Leonardo Flores, Lucas Esteves y Sébastien Salles-Lamonge.
Entre los elementos destacados de Tigres, Diego Lainez será clave por su capacidad de desequilibrar en el ataque. Por parte del Atlético de San Luis, Sébastien Salles-Lamonge será el jugador a observar tras su gol en la jornada 1 frente a Cruz Azul. Ambos futbolistas podrían ser determinantes en el resultado final.
¿A qué hora juega Tigres vs San Luis y dónde ver hoy 24 de julio la jornada 2 de la Liga MX 2026?
El partido se jugará el sábado 25 de julio de 2026 a las 21:00 horas, tiempo de CDMX. La transmisión estará disponible en Azteca 7 y Fox One en México, así como en Vix Premium. Además, en Claro Sports te llevaremos todas las incidencias del cotejo en nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.
¡Bienvenidos a la fiesta de la Liga MX!
Buenas tardes damas y caballeros. Tigres y Atlético de San Luis se enfrentarán en la segunda jornada del Apertura 2026, con ambos equipos buscando sus primeros puntos del torneo tras caer en la jornada inicial. El encuentro se disputará en el Estadio Universitario, y representa una oportunidad para que los felinos retomen el rumbo tras la derrota frente a Tijuana y la salida de Ángel Correa rumbo a River Plate. Por su parte, San Luis buscará su primer triunfo de la temporada tras sucumbir 3-2 ante Cruz Azul.
Los felinos llegan tras una derrota ante los Xolos en la primera fecha por 3-1 y con la polémica salida de Ángel Correa. San Luis sufrió un revés ante Cruz Azul pese a tener ventaja de dos goles y ahora buscará corregir errores para obtener su primera victoria. El partido servirá para medir ajustes, ritmo físico y variantes tácticas de ambos equipos en esta etapa inicial del torneo.
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