¡Borregos Monterrey no tiene freno! Aplasta a Zorros CETYS y mantiene el invicto

El conjunto regiomontano anotó 49 puntos en la primera mitad y consiguió su victoria con una ofensiva encabezada por Fernando Mayén, Fernando Tonda y Rocco Villarreal.

Los Borregos Monterrey extendieron su paso invicto en la temporada 2026 de la ONEFA después de imponerse 65-6 a los Zorros CETYS, en un encuentro que dominaron desde el primer cuarto. El conjunto del Tecnológico de Monterrey aprovechó sus oportunidades ofensivas y el trabajo de su defensiva para construir una ventaja que mantuvo hasta el final del partido.

El equipo regiomontano encontró en Fernando Mayén, Fernando Tonda y Rocco Villarreal a algunos de sus protagonistas en el ataque, mientras que el quarterback Sarabia contribuyó con pases de anotación que ampliaron la diferencia en el marcador. Del otro lado, los Zorros enfrentaron dificultades para avanzar el balón y tuvieron que despejar en varias de sus posesiones.

Monterrey llegó al descanso con una ventaja de 49-0 y continuó sumando puntos durante la segunda mitad. Aunque CETYS consiguió llegar a las diagonales en el tercer periodo, los Borregos respondieron con una jugada de equipos especiales y terminaron por asegurar la victoria.

El encuentro comenzó con una serie ofensiva de Zorros CETYS que terminó sin avance y con una patada de despeje después de tres jugadas. Monterrey aprovechó su primera posesión para abrir el marcador mediante un touchdown de Fernando Mayén, que colocó el 7-0.

La defensiva de los Borregos volvió a detener a CETYS en tres oportunidades y entregó nuevamente el balón a su ofensiva. En la siguiente serie, Sarabia encontró con un pase a Fernando Tonda, quien se escapó hasta la zona de anotación para ampliar la ventaja a 14-0.

La ofensiva local convirtió esa entrega en puntos. Fernando Tonda volvió a ingresar a la zona de anotación para conseguir su segundo touchdown del encuentro y establecer el 21-0 antes de concluir el primer cuarto.

Durante el segundo periodo, Zorros CETYS consiguió avanzar hasta la yarda 50, pero no pudo mantener su serie ofensiva y terminó despejando. Borregos respondió con una escapada de 27 yardas de Rocco Villarreal, quien consiguió su primera anotación de la temporada y aumentó la diferencia a 28-0. La defensiva de Monterrey mantuvo la presión sobre el ataque rival y obligó a otro despeje. En la siguiente posesión, Sarabia conectó con Palacios, quien recorrió el campo desde las inmediaciones de la yarda 50 hasta llegar a las diagonales para colocar el 35-0.

CETYS volvió a entregar el balón después de tres jugadas, situación que permitió a los Borregos organizar otra serie ofensiva. Esta vez, Fernando Mayén necesitó dos jugadas para encontrar el espacio hacia la zona de anotación y conseguir su segundo touchdown de la tarde, con el que el marcador llegó a 42-0.

Antes del descanso, los visitantes tuvieron que despejar nuevamente. Monterrey aprovechó la posesión con un pase de Sarabia a Rocco Villarreal, quien recibió el balón y completó la jugada hasta las diagonales. Con su segunda anotación del partido, Villarreal estableció el 49-0 con el que ambos equipos se fueron al medio tiempo.

La actividad del tercer cuarto comenzó con otra anotación de Monterrey. Mauricio Fernández recibió un pase corto, consiguió superar la marca defensiva y avanzó hasta la zona de anotación para aumentar la ventaja a 56-0. Zorros CETYS encontró posteriormente su primera anotación del encuentro. Arévalo consiguió ingresar a las diagonales y puso el 56-6 en el marcador.

Sin embargo, en el intento de punto extra, Monterrey bloqueó la patada y Pablo Islas recuperó el balón para recorrer 96 yardas hasta la zona de anotación contraria. La jugada representó dos puntos para los Borregos, que ampliaron la diferencia a 58-6.

En el cuarto periodo, la defensiva de Monterrey volvió a impedir que Zorros CETYS avanzara con su ofensiva y obligó al conjunto visitante a despejar. Los Borregos aprovecharon la siguiente posesión para llegar una vez más a las diagonales, ahora por conducto de Rogelio Baker, quien consiguió el touchdown que estableció el marcador definitivo de 65-6.

Con este resultado, Borregos Monterrey conserva su condición de invicto en la temporada de la ONEFA, después de un encuentro en el que su ofensiva consiguió nueve touchdowns y su defensiva limitó las oportunidades de anotación de Zorros CETYS.