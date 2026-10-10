Partidos de hoy 10 de octubre de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este sábado
Los reflectores estarán puestos en el América vs Monterrey, además del Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas
El fútbol no se detiene este sábado 10 de octubre de 2026, con una agenda repleta de partidos en las principales ligas del mundo. En México, los reflectores estarán puestos en el América vs Monterrey, que se disputará en el Estadio Azteca, además del Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas, que tendrá como escenario el Estadio Jalisco. Ambos encuentros prometen acaparar la atención de los aficionados en una jornada con actividad desde las primeras horas del día.
La Liga de Portugal también tendrá presencia en la programación de Claro Sports, con el enfrentamiento entre Marítimo y Porto, programado para las 11:00 horas, tiempo del centro de México. Los aficionados podrán seguir este compromiso en vivo a través de Claro Sports Premium en YouTube, una opción para disfrutar del fútbol portugués desde territorio mexicano.
En el fútbol europeo, Barcelona y Real Madrid también entrarán en acción en LaLiga de España. El conjunto blaugrana recibirá al Getafe en el Camp Nou, mientras que el equipo merengue se enfrentará al Villarreal en el Santiago Bernabéu. Así que alista tu sillón favorito para un sábado que también contará con encuentros de la Premier League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 y otras competencias internacionales.
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Liga MX
- FC Juárez vs Tijuana | 17:00 horas | Azteca 7, FOX y FOX One
- Querétaro vs Atlante | 17:00 horas | FOX+ y FOX One
- Atlas vs Guadalajara | 19:00 horas | Canal 5, TUDN y ViX Premium
- América vs Monterrey | 21:10 horas | Canal 5, TUDN y ViX Premium
LaLiga
- Rayo Vallecano vs Athletic Club | 06:00 horas | Sky Sports
- Alavés vs Atlético de Madrid | 08:15 horas | Sky Sports
- Barcelona vs Getafe | 10:30 horas | Sky Sports
- Real Madrid vs Villarreal | 13:00 horas | Sky Sports
Premier League
- Arsenal vs Leeds United | 05:30 horas | HBO Max
- Aston Villa vs Brentford | 08:00 horas | FOX One
- Chelsea vs Bournemouth | 08:00 horas | FOX One
- Ipswich Town vs Fulham | 08:00 horas | FOX One
- Sunderland vs Brighton | 08:00 horas | HBO Max
- Manchester United vs Tottenham | 10:30 horas | FOX One
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Serie A
- Genoa vs Fiorentina | 07:00 horas | Disney+
- Inter de Milán vs Parma | 10:00 horas | Disney+
- Napoli vs Frosinone | 12:45 horas | Disney+
Ligue 1
- Lille vs Le Havre | 09:15 horas | FOX One
- Mónaco vs Toulouse | 12:45 horas | FOX One
- Brest vs Angers | 12:45 horas | FOX One y Tubi
- Lorient vs Paris FC | 12:45 horas | FOX One
- Paris Saint-Germain vs Le Mans | 12:45 horas | FOX One
Bundesliga
- Union Berlin vs SV Elversberg | 07:30 horas | FOX One
- Augsburg vs Bayern Munich | 07:30 horas | FOX One
- Mainz vs Bayer Leverkusen | 07:30 horas | FOX One
- Paderborn vs Stuttgart | 07:30 horas | FOX One
- Hoffenheim vs Hamburgo | 07:30 horas | FOX One
- RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt | 10:30 horas | FOX One
Liga Portugal
- Casa Pia vs Santa Clara | 08:30 horas
- Marítimo vs Porto | 11:00 horas | Claro Sports
- Académico de Viseu vs Estoril | 13:30 horas
Eredivisie
- Feyenoord vs AZ Alkmaar | 10:45 horas | ESPN 2 y Disney+ Premium
- Fortuna Sittard vs FC Twente | 12:00 horas | Sin transmisión confirmada en México
- Ajax vs NEC Nijmegen | 13:00 horas | ESPN 2 y Disney+ Premium
Major League Soccer
- Toronto FC vs CF Montréal | 11:00 horas | Apple TV
- Chicago Fire vs New York City FC | 12:30 horas | Apple TV
- Atlanta United vs FC Cincinnati | 17:30 horas | Apple TV
- Charlotte FC vs FC Dallas | 17:30 horas | Apple TV
- Inter Miami vs D.C. United | 17:30 horas | Apple TV
- New England Revolution vs Seattle Sounders | 17:30 horas | Apple TV
- Orlando City vs Columbus Crew | 17:30 horas | Apple TV
- Philadelphia Union vs Real Salt Lake | 17:30 horas | Apple TV
- New York Red Bulls vs San Diego FC | 17:30 horas | Apple TV
- Austin FC vs Nashville SC | 18:30 horas | Apple TV
- Minnesota United vs Houston Dynamo | 18:30 horas | Apple TV
- Sporting Kansas City vs Portland Timbers | 18:30 horas | Apple TV
- Colorado Rapids vs San Jose Earthquakes | 19:30 horas | Apple TV
- LAFC vs Vancouver Whitecaps | 20:30 horas | Apple TV
Liga de Expansión MX
- Tlaxcala FC vs Piratas | 16:00 horas | ESPN 4 y Disney+ Premium
- Venados FC vs Leones Negros | 17:00 horas | ESPN 2 y Disney+ Premium
- Jaiba Brava vs Durango | 19:00 horas | AYM Sports
- Dorados de Sinaloa vs Cruz Azul Hidalgo | 19:00 horas | ESPN 2 y Disney+ Premium
- Mineros de Zacatecas vs Cancún FC | 19:00 horas | AYM Sports