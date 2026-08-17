Von Miller refuerza a los Cowboys: el líder activo en sacks llega a Dallas

El veterano de 37 años regresa a Texas tras sumar nueve capturas con Washington y se integra a una defensiva de Dallas en plena reconstrucción

El veterano llega por una temporada | MITCHELL LEFF / GETTY IMAGES VIA AFP

Los Dallas Cowboys incorporaron a uno de los cazadores de quarterbacks más productivos de la historia reciente de la NFL. Von Miller llegó a un acuerdo para jugar con el equipo de su ciudad natal durante la temporada 2026, un movimiento que aporta experiencia, profundidad y capacidad de presión a una defensiva que necesitaba cambios después de permitir la mayor cantidad de puntos de la liga en la campaña anterior.

We have agreed to terms with OLB Von Miller



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El equipo confirmó el acuerdo este domingo, mientras que ESPN reportó que se trata de un contrato por una temporada. Miller, de 37 años, afrontará su decimoquinta campaña en la NFL y vestirá por primera vez el uniforme de la franquicia situada cerca del lugar donde creció. El apoyador nació en DeSoto, Texas, localidad ubicada aproximadamente a 30 minutos del AT&T Stadium, y también desarrolló su etapa universitaria en Texas A&M.

La posibilidad de jugar en Dallas había sido alimentada por el propio Miller durante la temporada baja. El veterano publicó en Instagram una imagen editada en la que aparecía con el uniforme de los Cowboys, además de otros mensajes que reflejaban su interés por regresar a Texas. Después de varias semanas como agente libre, ese escenario finalmente se concretó con un equipo que busca competir nuevamente por un lugar en los playoffs.

Un especialista que todavía sabe llegar al quarterback

Aunque se encuentra en la última etapa de su carrera, Miller demostró durante la temporada 2025 que conserva la capacidad para generar presión desde el borde de la línea defensiva. Con los Washington Commanders participó en los 17 partidos, aunque solamente fue titular en tres, y terminó como líder del equipo con nueve sacks, además de registrar 26 tackleadas y seis tackleadas para pérdida de yardas.

El rendimiento adquiere mayor relevancia por el tiempo que permaneció dentro del campo. El nuevo jugador de Dallas consiguió esas nueve capturas en apenas 420 jugadas defensivas, la tercera menor cantidad de snaps en una temporada a lo largo de su trayectoria. También representó su mejor producción desde los 9.5 sacks que acumuló entre los Denver Broncos y Los Angeles Rams durante la campaña 2021.

Miller llegará a los Cowboys como el líder entre los jugadores activos de la NFL con 138.5 sacks en temporada regular. Su registro lo mantiene 6.5 capturas por encima de Cameron Jordan, integrante de los New Orleans Saints, y lo coloca empatado con el histórico DeMarcus Ware en la novena posición de todos los tiempos. La comparación tiene un significado particular para Dallas, pues Ware construyó buena parte de su carrera con la estrella en el casco.

Su impacto tampoco se limita a la temporada regular. Miller suma 10.5 sacks en 16 encuentros de playoffs, cifra que también lo convierte en el líder entre los jugadores activos y lo mantiene empatado en el puesto 16 de la clasificación histórica de postemporada. Esa experiencia puede resultar valiosa para un plantel que pretende regresar a la fase decisiva después de los problemas mostrados el año pasado.

El currículum del apoyador incluye ocho selecciones al Pro Bowl, tres nombramientos al primer equipo All-Pro y el premio al Novato Defensivo del Año de 2011. También forma parte del Equipo Ideal de la Década de 2010 y ha conquistado dos Super Bowls: el primero con Denver, cuando fue elegido Jugador Más Valioso del Super Bowl 50, y el segundo con Los Angeles Rams después de ser traspasado durante la temporada 2021.

Dallas suma experiencia a una defensiva reconstruida

La llegada de Miller responde a una necesidad evidente. Los Cowboys permitieron más puntos que cualquier otro equipo de la NFL durante la temporada anterior, por lo que la organización emprendió una transformación de su defensiva. La contratación del veterano agrega una pieza probada a una unidad que ya había incorporado talento, pero que todavía requería profundidad y liderazgo.

En Dallas compartirá el grupo de apoyadores externos con Rashan Gary, Donovan Ezeiruaku y Malachi Lawrence, seleccionado en la primera ronda del Draft de 2026. También aparecen James Houston, Sam Williams, Marist Liufau y Tyrus Wheat. La presencia de Miller no significa necesariamente que deba disputar todos los snaps, pues el cuerpo técnico podrá administrarlo dentro de una rotación diseñada para mantener frescos a sus principales especialistas en presión.

El coordinador defensivo Christian Parker había definido a esa unidad como un grupo joven y con hambre de triunfar, comprometido tanto con detener el ataque terrestre como con incomodar al quarterback. La incorporación de Miller complementa esa juventud con un jugador que conoce diferentes sistemas, ha disputado partidos de máxima presión y puede participar en el desarrollo de los elementos con menos experiencia.

Su papel podría centrarse en situaciones claras de pase, terceras oportunidades y cierres de partido. Dallas no necesita que Miller reproduzca el volumen de sus mejores años en Denver, sino que conserve la eficiencia que mostró con Washington durante 2025. Sus nueve capturas con una carga reducida de jugadas respaldan la idea de utilizarlo como un recurso especializado sin exigirle una participación permanente.

Además del impacto deportivo, el acuerdo posee un componente personal. Miller vuelve a Texas para representar al equipo de la región donde creció y donde comenzó a construir su carrera antes de llegar a la NFL. Tras jugar con Broncos, Rams, Buffalo Bills y Commanders, el dos veces campeón tendrá la oportunidad de cerrar otra etapa de su trayectoria cerca de su familia y con una franquicia que necesita recuperar presencia defensiva.

Los Cowboys encontraron una incorporación de bajo plazo y experiencia comprobada para atender uno de sus principales problemas. Von Miller llega como el líder activo en sacks, pero su valor para Dallas también estará en la influencia que pueda ejercer sobre una defensiva renovada. Si mantiene el nivel mostrado en Washington y responde dentro de la rotación, el veterano puede convertirse en una pieza importante para las aspiraciones del equipo en 2026.

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