Deportivo Cali vs Águilas Doradas, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 3

El ‘Azucarero’, que tomó un segundo aire en Liga, busca un triunfo que lo deje en una posición más cómoda.

Deportivo Cali vs Águilas Doradas, en vivo | Claro Sports

Último turno del fútbol colombiano en este domingo. Nos trasladamos al Palmaseca, donde Deportivo Cali será el anfitrión en un duelo ante Águilas Doradas que entra como requisito de victoria para el local. Los ‘Azucareros’, que llevan cuatro juegos sin perder (tres triunfos), se enfrentan ante un rival que no logra ganar desde hace casi un par de meses.

¿A qué hora juega Deportivo Cali vs Águilas Doradas y dónde ver en vivo hoy, 27 de septiembre de 2026?

Este duelo, válido por la tercera fecha, tendrá su pitazo inicial este domingo a partir de las 8:10 p.m. (hora COL), en Palmaseca, con el arbitraje de Bismarks Santiago. Win+ Fútbol transmitirá las emociones del juego, así como la plataforma de Win Play vía streaming.

Alineaciones Deportivo Cali vs Águilas Doradas: así salen a la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II

Así forma Deportivo Cali: Alejandro Rodríguez; Fabián Viáfara, José Caldera, Fernando Álvarez, Edwin Velasco; Léyser Chaverra, Gustavo Cuéllar; Johan Martínez, Emanuel Reynoso, Eduard Bello y Steven Rodríguez. DT: Rafael Dudamel.

Así forma Águilas Doradas: Jorge Soto; Tomás Blandón, Andrés Mosquera Guardia, Jhon Ontaneda, Javier Mena; Iván Rojas, Frank Lozano; Andrés Ricaurte, Eduar Arizalas, Fabián Charales y Antony Vásquez. DT: Flavio Robatto.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-II?

En condiciones normales, el Deportivo Cali debería ganar el compromiso. Aunque las Águilas Doradas presentan buenas armas, el mal andar no da tregua. Respecto a nómina, historia y localía, los ‘Azucareros’ se ven obligados a llevarse el triunfo ante miles de personas que acudan en masa al recinto de Palmira.

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