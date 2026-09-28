Curazao arrolla a Nicaragua y expone las debilidades de la Azul y Blanco

Durisimo encuentro para los de Juan Cruz Real.

Curazao aplastó a Nicaragua en la Nations League | Concacaf Media

Curazao goleó 6-1 a Nicaragua por la segunda jornada de la Concacaf Nations League 2026-27, en un encuentro que quedó prácticamente resuelto antes del descanso. El conjunto caribeño construyó una ventaja de cinco goles durante la primera mitad y completó el resultado sobre el cierre. La Azul y Blanco apenas pudo descontar en el complemento y sufrió una dura derrota ante un rival que castigó desde el arranque.

El primer golpe llegó a los siete minutos, cuando Livano Comenencia abrió el marcador y puso a Nicaragua a correr desde temprano detrás del resultado. La situación empeoró rápidamente para los visitantes: a los 12, Kenji Gorré convirtió el segundo y amplió la diferencia. Apenas había transcurrido el tramo inicial del compromiso y Curazao ya contaba con una ventaja que condicionaba cualquier planteamiento de la selección nicaragüense.

La reacción de Nicaragua no llegó y el equipo local siguió aumentando la cuenta. Leandro Bacuna marcó de cabeza a los 21 minutos y Juninho Bacuna anotó el 4-0 a los 28, dos tantos que profundizaron el desconcierto visitante. Antes de cumplirse la primera media hora, la Azul y Blanco enfrentaba un panorama muy complicado y no encontraba la manera de detener los golpes del ataque caribeño.

Curazao todavía tenía otro festejo reservado antes del entretiempo. A los 39 minutos, Gorré volvió a aparecer para completar su doblete y establecer un contundente 5-0. El descanso encontró a los locales con el encuentro encaminado y a Nicaragua con la necesidad de hacer cambios inmediatos. La diferencia ya era demasiado amplia para un equipo que había recibido cinco tantos en apenas 32 minutos, entre el primero y el último.

Ambas selecciones realizaron tres modificaciones para comenzar el complemento. Nicaragua incorporó a Christian Reyes, Osmin Salinas y Jaime Moreno por Justing Cano, Jacob Montes y Efraín Mejía, respectivamente. Curazao, por su parte, dio ingreso a Nicky Souren, Tahith Chong y Tyrese Noslin en reemplazo de Leandro Bacuna, Juninho Bacuna y Shurandy Sambo. Con esos movimientos, los visitantes buscaron una respuesta después de una primera mitad que había dejado muy poco para rescatar.

You just can't stop him 😮‍💨 pic.twitter.com/IZ5Fqx7ZkF — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) September 28, 2026

El descuento de Nicaragua llegó a los 63 minutos por medio de Jaime Moreno, uno de los futbolistas que habían ingresado tras el descanso. Su anotación puso el marcador 5-1 y le permitió a la Azul y Blanco romper el cero, aunque la distancia seguía siendo considerable. Poco antes, Amadeus Zamora había reemplazado a Kadeem Cole, mientras que Curazao había enviado al campo a Jürgen Locadia por Jordi Paulina.

En el tramo final continuaron las modificaciones, con Jonathan Moncada por Raheem Cole en Nicaragua y Kyano Penso por Gorré en Curazao. El partido se acercaba al cierre con el triunfo local asegurado, pero todavía quedaba una anotación. Locadia convirtió a los 90 minutos y selló el 6-1 definitivo, sumándose a la lista de goleadores y poniendo el último golpe de una noche muy difícil para la selección centroamericana.

Con esta victoria, Curazao dio continuidad al triunfo por 4-3 sobre Costa Rica y alcanzó los seis puntos en el Grupo A, con diez goles a favor en dos presentaciones. Nicaragua, en cambio, terminó el encuentro con una derrota contundente y la necesidad de corregir sus problemas defensivos. El descuento del segundo tiempo resultó insuficiente para cambiar una historia marcada por los cinco tantos recibidos antes del descanso.

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