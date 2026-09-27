León vs FC Juárez en vivo el partido de la jornada 10 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

La Fiera buscará aprovechar el mal momento de los Bravos en el torneo para sumar una nueva victoria dentro de la competencia y escalar posiciones

León vs FC Juárez, en vivo el partido de la jornada 10 | Claro Sports

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Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre León y FC Juárez en el Estadio León, en duelo correspondiente a la jornada 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Un encuentro donde los felinos son los favoritos a quedarse con la victoria, por la necesidad de sumar puntos y porque los Bravos pasan por un muy complicado momento dentro del fútbol mexicano.

¿A qué hora juega León vs FC Juárez y dónde ver hoy 27 de septiembre la jornada 10 de la Liga MX 2026?

León y FC Juárez se enfrentan este domingo 27 de septiembre por la jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX. El partido está programado para comenzar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio León, también conocido como Nou Camp, en León, Guanajuato. El horario coincide con la programación de la fecha y con la información publicada por FC Juárez.

Para los aficionados en México, el encuentro podrá verse a través de FOX One y FOX+. FC Juárez informó que esas señales tendrán la transmisión del compromiso, mientras que en Estados Unidos y algunas zonas fronterizas estará disponible por Univisión y TUDN.

Partido: León vs FC Juárez

León vs FC Juárez Fecha: domingo 27 de septiembre de 2026

domingo 27 de septiembre de 2026 Hora: 19:00 horas, tiempo del centro de México

19:00 horas, tiempo del centro de México Estadio: Estadio León (Nou Camp)

Estadio León (Nou Camp) Transmisión en México: FOX One y FOX+

FOX One y FOX+ Jornada: 10

10 Torneo: Apertura 2026

Antecedentes León vs FC Juárez, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

De acuerdo con los antecedentes registrados desde que ambos equipos comenzaron a enfrentarse en los torneos cortos, León y FC Juárez han disputado 15 partidos de Liga MX antes del compromiso de este 27 de septiembre. La balanza favorece a los Esmeraldas, con nueve triunfos, cuatro empates y únicamente dos victorias para los Bravos.

León también presenta ventaja en el apartado goleador: ha marcado 21 tantos contra 10 de FC Juárez, una diferencia de +11 para el conjunto guanajuatense. Como local, el dominio ha sido mayor: León suma seis victorias en siete encuentros, con 12 goles a favor y cuatro en contra. Juárez solo ganó una vez en territorio leonés.

Estos son los últimos cinco resultados entre León y FC Juárez en Liga MX, sin contar el encuentro de este domingo:

León 3-1 FC Juárez | Jornada 15 | Clausura 2026

FC Juárez 2-0 León | Jornada 11 | Apertura 2025

León 1-0 FC Juárez | Jornada 3 | Clausura 2025

FC Juárez 2-3 León | Jornada 12 | Apertura 2024

FC Juárez 1-1 León | Jornada 17 | Clausura 2024

Dentro de esos cinco antecedentes, León consiguió tres victorias, FC Juárez obtuvo una y se registró un empate. El choque más reciente se produjo el 18 de abril de 2026, cuando los Esmeraldas se impusieron 3-1 como locales.

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

Los momios proporcionados por Caliente.mx colocan a León con la cuota más baja para el mercado de ganador del partido. El triunfo de León aparece en -186, mientras que el empate paga +310 y una victoria de FC Juárez se encuentra en +500.

León: -186

Empate: +310

FC Juárez: +500

Por la estructura de estos momios, León parte como favorito en las apuestas para quedarse con los tres puntos, mientras que un triunfo de FC Juárez representa el escenario con mayor pago. Los momios pueden modificarse conforme se acerque el inicio del encuentro.