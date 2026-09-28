Exatlón México 2026: Natasha es la eliminada de este 27 de septiembre

El Equipo Azul sigue perdiendo atletas dentro de la competencia, por lo que existe un mayor dominio de los Rojos

El Equipo Azul pierde a una nueva integrante | @ExatlonMx

Este domingo 27 de septiembre finalizó la quinta semana de la décima temporada del Exatlón México 2026 con el Duelo de Eliminación. Para mala fortuna del Equipo Azul, terminó perdiendo a una integrante más en la campaña tras la derrota de Natasha Septién.

La competencia de este día fue para las mujeres, dos del Equipo Rojo y tres de azul. Por las azules compitieron Gina, Tanya y Natasha; mientras que por las rojizas fueron Ingrid y Zudikey. Todas iniciaron la competencia con tres vidas.

Gina y Tanya regresaron a la competencia al dejar a Natasha sin vidas, mientras que Ingrid se salvó en su duelo para poner en riesgo a Zudikey. Con lo que hubo un duelo directo entre una atleta de un equipo y otro.

¿Quién es la última eliminada de Exatlón México?

En el duelo entre Natasha y Zudikey, la atleta del Equipo Rojo impuso condiciones y arrasó con la competencia de principio a fin. Por lo que se mantuvo con vida dentro de Exatlón México 2026.

¿Qué pasó en Exatlón México este 27 de septiembre en el Domingo de Eliminación?

En la carrera con el punto de salvación, las emociones llegaron al límite, pues las dos atletas dieron lo mejor de sí con su habilidad y velocidad en el circuito. Cuando llegaron a la zona de tiro, Zudi mostró mejor puntería, hasta que llegó al aro, donde tenía que meter una pelota en la red.

Al no encontrar la manera de encestar el balón, le dio tiempo a Natasha para derribar todos los objetos y alcanzarla frente al aro. Sin embargo, la integrante del Equipo Rojo consiguió encestar el balón para quedarse con la victoria y la permanencia.

¿Qué equipo ha perdido a más participantes? Lista completa de eliminados

Natasha Septién se convirtió en la quinta atleta eliminada en esta temporada del Exatlón México 2026. El Equipo Azul es el grupo que más atletas ha perdido en este año, ya que perdió a su cuarto participante; mientras que el Equipo Rojo solo ha perdido uno.

Anaid Torres | Equipo Rojo

Erick Segura | Equipo Azul

María Salazar | Equipo Azul

Irvin Villatoro | Equipo Azul

Natasha Septién | Equipo Azul

¿Quién transmite Exatlón México y dónde ver en vivo toda la semana?”

Los programas para seguir de cerca el Exatlón México 2026 es de lunes a viernes en punto de las 18:30 horas, tiempo del centro de México. Cabe recordar que los sábados no hay programación del reality show, por lo que ese día se podría decir que es de descanso.

Los Duelos de Eliminación se llevan a cabo los domingos, iniciando la transmisión a las 18:00 horas, tiempo del centro de México. Toda la programación del show lo podrás ver por TV Azteca, tanto en cualquier sistema de cable o en su portal web.