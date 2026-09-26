Tabla de posiciones del Apertura 2026: ¿Quién es el líder de la Liga MX? Jornada 10

Los Potros del Atlante vuelven a ganar en el torneo, mientras que los Xolos dejaron escapar puntos en casa de último minuto ante el Atlas

Los Potros volvieron a ganar en el Apertura 2026 | Reuters

La jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX comenzó con resultados que modificaron la parte media de la clasificación. Atlante consiguió una victoria por 4-2 sobre Monterrey en el Estadio Azteca, mientras que Atlas se impuso 3-2 a Tijuana en el Estadio Caliente, por lo que ambos equipos sumaron tres puntos en el arranque de la fecha.

Con estos resultados, Atlante llegó a 11 puntos y se alejó del fondo de la tabla, mientras Atlas alcanzó las 17 unidades y se colocó en el cuarto lugar. Toluca continúa como líder con 19 puntos, seguido por Guadalajara con 18 y América con 17, aunque los tres todavía tienen pendiente su partido correspondiente a esta jornada.

La actividad del sábado tendrá uno de los encuentros que puede modificar la cima: Cruz Azul recibirá a Toluca a las 16:50 horas. La Máquina suma 15 puntos y una victoria le permitiría acercarse al líder, mientras que los Diablos Rojos buscarán conservar la primera posición del torneo.

También habrá actividad para Chivas y América, segundo y tercer lugar de la clasificación. Guadalajara enfrentará a Querétaro a las 17:07 horas, mientras que América visitará a Necaxa el domingo a las 21:10. Ambos equipos tienen la posibilidad de acercarse a Toluca o incluso alcanzarlo dependiendo de sus resultados.

La jornada 10 continuará con Santos vs Pachuca y Tigres vs Puebla el sábado, además de Pumas vs San Luis y León vs Juárez el domingo.

Tabla de posiciones del Apertura 2026, al momento: Jornada 10

El triunfo del Atlante le ayudó a ascender posiciones y salir del fondo de la tabla general. Por su parte, el liderato del Toluca podría estar en riesgo en su visita a la Máquina del Cruz Azul. Chivas, en su partido ante Gallos, o América en su visita al Necaxa, podrían alcanzarlo.

Toluca | 19 puntos Guadalajara | 18 puntos América | 17 puntos Atlas | 17 puntos Cruz Azul | 15 puntos Querétaro | 14 puntos León | 14 puntos Tijuana | 14 puntos Puebla | 14 puntos Monterrey | 13 puntos Pachuca | 12 puntos Pumas | 12 puntos Atlante | 11 puntos San Luis | 9 puntos Necaxa | 8 puntos Tigres | 7 puntos Santos | 7 puntos Juárez | 3 puntos

Resultados de la jornada 10 de la Liga MX 2026

Este arranque de jornada destacó el triunfo de los Potros de Hierro del Atlante como local ante los Rayados de Monterrey por marcador 4-2 en la cancha del Estadio Azteca. Este resultado representó el segundo triunfo de los equinos en lo que va del torneo.

Viernes 25 de septiembre

Atlante 4-2 Rayados | CRÓNICA

Tijuana 2-1 Atlas | CRÓNICA

Sábado 26 de septiembre

Domingo 27 de septiembre

Tabla de goleo de la Liga MX: ¿quiénes son los goleadores del Apertura 2026?

Salomón Rondón encabeza la tabla de goleadores con 10 tantos, mientras que Ricardo Marín, Gilberto Mora, Lucas Ocampos, Julián Carranza y Óscar Estupiñán aparecen con cinco anotaciones, y algunos de ellos esperan recortar distancias este fin de semana respecto a lo hecho por el venezolano.