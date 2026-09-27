Rams vs Broncos en vivo la NFL 2026: resultado y estadísticas de la Semana 3, al momento

Dos favoritos a llegar al Super Bowl se enfrentan en el juego estelar de este domingo, en el Empower Field at Mile High

Rams Vs Broncos, en vivo

Los Angeles Rams y los Denver Broncos se enfrentarán este domingo 27 de septiembre en el Sunday Night Football de la Semana 3 de la NFL desde el Empower Field at Mile High. Ambos equipos llegan con la expectativa de competir por un lugar entre los equipos que buscan disputar el Super Bowl, por lo que el partido será una prueba para medir su nivel en el inicio de la temporada.

Los Broncos llegan después de una derrota ante los Kansas City Chiefs en la Semana 1 por 10-31, pero respondieron en su siguiente compromiso con una victoria sobre los Jacksonville Jaguars. Denver busca mantener ese ritmo con Bo Nix y Jaylen Waddle como una de sus conexiones ofensivas principales; ante Jacksonville, el receptor registró ocho recepciones para 138 yardas. Además, la defensa mostró una mejora al permitir 13 puntos después de haber recibido 31 en el primer partido del año.

Por su parte, los Rams llegan con una victoria y una derrota en sus primeros dos encuentros. Después de caer ante los San Francisco 49ers en Australia por 7-27, Los Ángeles respondió con un triunfo de 28-6 sobre los New York Giants. Sin embargo, el equipo de Sean McVay todavía tiene una incógnita por resolver debido a la posible ausencia de Puka Nacua, quien continúa en recuperación por una lesión en la cadera y aparece como duda para enfrentar a Denver.

Sigue el marcador del partido entre Los Angeles Rams y los Denver Broncos de la Semana 3 de la NFL AQUÍ