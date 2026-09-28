Taylor Swift y Madonna dominan los MTV VMAs 2026 con premios, homenajes y momentos históricos

La ceremonia reunió a las figuras más importantes de la música con tributos a Dolly Parton, George Michael y la banda Nirvana

MTV VMAs 2026. KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Taylor Swift llegó a los MTV Video Music Awards 2026 como una de las artistas más esperadas de la noche y terminó convertida en una de las grandes protagonistas de la ceremonia. La cantante se llevó el premio a Video del Año por ‘The Fate of Ophelia’, superando a nombres como Ariana Grande, Bruno Mars, GENER8ION, Madonna y Sabrina Carpenter.

Durante su discurso de agradecimiento, Swift destacó el trabajo detrás de la producción audiovisual y dedicó el reconocimiento a Dolly Parton, a quien señaló como una inspiración por la forma en que construyó su carrera y la conexión que logró con sus seguidores a lo largo de los años. “Escuchar cada canción y lo que ha escrito siempre es fantástico… Todo lo que pasó en su carrera fue por sus fans, siempre les tuvo amor y agradecimiento, y yo fui una de ellas. Creo que hemos sido muy afortunados de compartir este planeta con ella durante un tiempo”.

Además del máximo reconocimiento de la noche, Taylor Swift recibió el primer Artist Director Honors, un premio creado para reconocer su trabajo detrás de cámaras y su participación creativa en sus videoclips. La artista ha dirigido proyectos como ‘The Man’, ‘Cardigan’, ‘Anti-Hero’ y ‘All Too Well: The Short Film’. “Gracias por darle este premio a este vídeo porque estoy muy orgullosa de él… Me encantó hacerlo en una sola toma, escondiendo los cortes. Y gracias a la coreografía de Mandy Moore, al diseño de producción, a mi editor… y mi director de fotografía, que me dio la confianza para hacerlo, Rodrigo Prieto”, le dedicó al mexicano la cantante estadounidense.

Madonna también tuvo una noche histórica. La reina del pop regresó a los VMAs después de 23 años y abrió la ceremonia junto a Sabrina Carpenter con la interpretación de ‘Bring Your Love’, canción que posteriormente les dio el premio a Mejor Colaboración.

Knew I could count on this team 🥹🤝 @Madonna & @SabrinaAnnLynn takes home Best Collaboration for Bring Your Love at the #VMAs! pic.twitter.com/uJTewXVJmc — Video Music Awards (@vmas) September 28, 2026

La intérprete de ‘Confessions II – The Film’ cerró la gala con tres reconocimientos: Artista del Año, Mejor Colaboración y Mejor Video de Baile. Durante la ceremonia recordó sus primeras apariciones en los VMAs y habló sobre la importancia de mantenerse fiel a su identidad artística.

Los mejores momentos de los MTV VMAs 2026

Los MTV VMAs 2026 celebraron una noche marcada por la historia, los regresos y los reconocimientos a grandes figuras de la música. La ceremonia, realizada en el Peacock Theater de Los Ángeles con Snoop Dogg como anfitrión, tuvo como principales protagonistas a Taylor Swift, Madonna, Nirvana, LISA, BTS y Bad Bunny.

Taylor Swift hizo historia al convertirse en la artista más premiada en la historia de los VMAs, después de conquistar el premio a Video del Año por “The Fate of Ophelia” y recibir el primer Artist Director Honors entregado en la gala, con lo que llegó a 31 estatuillas.

LISA destacó en su primera gran aparición al ganar el premio a Mejor Artista Pop por su colaboración “Dream”. Además, BTS reafirmó su presencia internacional al conquistar los premios de Mejor Grupo y Mejor K-Pop por “SWIM”, mientras que Bad Bunny fue reconocido en la categoría de Mejor Música Latina.

Nirvana recibe homenaje con Dave Grohl, Krist Novoselic y Pat Smear

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con el reconocimiento a Nirvana, agrupación que recibió el Video Vanguard Award por su impacto dentro del grunge en la música y la cultura popular. Dave Grohl, Krist Novoselic y Pat Smear subieron al escenario para recibir el homenaje y el premio de manos de Chuck D, líder de Public Enemy y recordar a Kurt Cobain, vocalista de la banda fallecido en 1994.

Durante la presentación, Chuck D destacó la autenticidad que definió a Nirvana y aseguró que la banda nunca cedió ante las tendencias del momento. “Nirvana nunca se doblegó ante la voluntad del mainstream”, señaló, al resaltar que su música y sus videos marcaron una época. También afirmó que “su influencia puede escucharse en prácticamente todas las generaciones de artistas que les siguieron”.

Después de un homenaje audiovisual con algunos de sus videos más representativos como ‘Smells Like Teen Spirit’, ‘In Bloom’ y ‘Heart-Shaped Box’, Krist Novoselic tomó la palabra para reconocer el legado de Kurt Cobain y la conexión que la música de Nirvana mantiene con sus seguidores. “Las ideas para esos videos surgieron de la visión de uno de los artistas más grandes de todos los tiempos, Kurt Cobain”, expresó Novoselic. El bajista destacó que la banda nunca imaginó el impacto que tendría su sonido y estética, pero que sus canciones encontraron un camino propio.

Novoselic también explicó que la vigencia de Nirvana está relacionada con la búsqueda de autenticidad por parte del público. “Nirvana sigue resonando tan profundamente porque la gente sigue hambrienta de autenticidad. Algo real, algo intransigente”, comentó.

Con este reconocimiento, Nirvana sumó otro capítulo a una trayectoria que ya cuenta con cinco Premios MTV, incluidos tres galardones consecutivos a Mejor Alternativo por “Smells Like Teen Spirit” (1992), “In Bloom” (1993) y “Heart-Shaped Box” (1994). La última aparición de Nirvana en los VMAs había ocurrido en 1992, cuando interpretaron “Lithium” en una presentación que quedó marcada por la energía y el caos sobre el escenario.

Dolly Parton y George Michael reciben homenajes durante la ceremonia

Los MTV VMAs 2026 también reservaron momentos especiales para recordar a figuras fundamentales de la música. La ceremonia rindió homenaje a George Michael con un medley (popurrí) de sus canciones interpretado por Sombr, Raye, Adam Lambert y Teddy Swims, quienes celebraron el legado del cantante británico.

Heaven knows I'll be watching @AdamLambert George Michael tribute at the VMAs on repeat. pic.twitter.com/JQmGfQFCYT — Video Music Awards (@vmas) September 28, 2026

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de la noche estuvo dedicado a Dolly Parton, recientemente fallecida. El público se puso de pie cuando Kacey Musgraves interpretó ‘I Will Always Love You’, la canción que Parton compuso en 1973 y que años más tarde alcanzó fama mundial en la voz de Whitney Houston como parte de la banda sonora de El guardaespaldas.

Kacey Musgraves delivers a moving performance of “I Will Always Love You” in tribute to Dolly Parton at the 2026 #VMAs. pic.twitter.com/RCuEiM0G8n — Kacey Musgraves Access (@KaceyAccess) September 28, 2026

La música country continuó como protagonista con Shaboozey, quien transformó el escenario en un auténtico saloon del Viejo Oeste, con puertas de madera, pianos, banjos y partidas de cartas. La presentación terminó con una impactante puesta en escena en la que el escenario quedó envuelto en llamas.

Lista completa de ganadores de los MTV VMAs 2026

VIDEO DEL AÑO: Taylor Swift – The Fate of Ophelia

Otros nominados:

Ariana Grande – Hate that i made you love me

Bruno Mars – I Just Might

GENER8ION – STORM

Madonna – Confessions II – The Film

Sabrina Carpenter – Tears

ARTISTA DEL AÑO: Madonna

Nominados:

Ariana Grande

Bruno Mars

Morgan Wallen

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

CANCIÓN DEL AÑO: BTS – Swim

Otros nominados:

Ella Langley – Choosin’ Texas

HUNTR/X – Golden

Madonna & Sabrina Carpenter – Bring Your Love

Olivia Dean – Man I Need

PinkPantheress + Zara Larsson – Stateside

RAYE – WHERE IS MY HUSBAND!

MEJOR ARTISTA NUEVO: Sienna Spiro

Otros nominados:

Bella Kay

CORTIS

Magnus Ferrell

Malcolm Todd

Myles Smith

Stella Lefty

MEJOR COLABORACIÓN: Madonna & Sabrina Carpenter – Bring Your Love

Cuando digo que la perfección si existe me refiero exactamente a esto 😍🪽🩷✨🔥 @madonna @sabrinacarpenter pic.twitter.com/sPHincsHEX — MTVLA (@MTVLA) September 28, 2026

Otros nominados:

Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T, Malice – Chains & Whips

French Montana x Max B – Ever Since U Left Me

PinkPantheress + Zara Larsson – Stateside

Shakira & Burna Boy – Dai Dai

Teyana Taylor & Lucky Daye – Hard Part

OTROS GANADORES DESTACADOS

Mejor Artista Pop: LISA – Dream feat. Kentaro Sakaguchi

Mejor Country: Ella Langley – Choosin’ Texas

Mejor Dance: Madonna – Confessions II – The Film

Mejor Latin: Bad Bunny – NUEVAYoL

Video Vanguard Award: Nirvana

Artist Director Honors: Taylor Swift

Los MTV VMAs 2026 cerraron una edición marcada por el encuentro entre nuevas generaciones y figuras históricas de la música. Mientras Taylor Swift y Madonna dominaron la lista de premios, los homenajes a Dolly Parton, George Michael y Nirvana transformaron la ceremonia en una celebración del legado artístico y del papel que los videoclips siguen teniendo dentro de la industria musical.