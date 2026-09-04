Vucetich admite que a Tigres sufre en su búsqueda por un delantero antes del cierre de fichajes

El mercado de fichajes de la Liga MX cierra el próximo 11 de septiembre, una situación que tiene contra las cuerdas a los Tigres de Nuevo León

Vucetich sigue sin amarrar a un delantero con Tigres | Imago7

El mercado de fichajes está a una semana de cerrar, el próximo 11 de septiembre, y en Tigres se complica la búsqueda de su anhelado centro delantero, situación que confirmó Víctor Manuel Vucetich.

El entrenador y director deportivo del club reconoció que existe cautela para encontrar al atacante que buscan, pese a los nombres que han surgido, como Luciano Gondou y Zakaria Eddahchouri. Sin embargo, uno de los principales objetivos es que el jugador se ajuste a las condiciones financieras de la institución.

“Estamos siendo muy cautelosos en el análisis. Buscamos que el elemento que pueda ingresar con nosotros venga a dar un rendimiento. No tenemos tiempo que perder para adaptarlo, para que agarre forma, sino que necesitamos que venga precisamente en condiciones. Y eso nos está costando: encontrar al jugador que reúna todas esas condiciones.

“Hay muchos nombres que se vienen barajando. Vemos el perfil que debe reunir. Hay paraguayos, argentinos, brasileños, chilenos, como la canción, dominicanos y todo tipo de cosas. Así es que estamos en esa búsqueda, pero la parte trascendental es no fallar. Eso es lo que buscamos: que encaje en todo lo que requiere la institución, tanto desde el punto de vista deportivo como financiero”, comentó.

Bajo esta misma línea, el “Rey Midas” negó que Tigres contemple quedarse sin fichar al delantero en este mercado de pases, pues no es una opción llegar hasta diciembre sin un nuevo goleador.

“No, no se descarta absolutamente nada. En estos momentos tenemos que ser muy selectivos, tenemos que buscar ese rendimiento que se pretende. Hoy en día las ligas juegan en todo el mundo, pero necesitamos que ese jugador que pueda venir tenga también el ritmo, que venga a participar y que pueda ser utilizable. Ya van cinco o seis jornadas, así es que ya no se puede perder el tiempo. Tenemos que buscar lo más concreto para nosotros”, añadió.

Por último, “Vuce” detalló que, en caso de concretar la llegada del atacante, este podría estar disponible para disputar el Clásico Regio de la próxima semana ante Rayados.

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“Ahí tenemos que ir con el tiempo suficiente. Tampoco nos vamos a precipitar, te repito, por contratar a cualquier jugador. Creo que tiene que venir a jugar bien. Por eso hablaba de que necesitamos un jugador que venga y pueda tener un cierto rendimiento. Veremos si llega con tiempo y si está en perfectas condiciones para poder considerarlo”, finalizó.

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