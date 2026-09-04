América busca defensa extranjero; descartan ofertas por Eduardo Águila y Jesús Gómez

Tras la salida de Sebastián Cáceres al Celta de Vigo, la contratación de un defensa central se convirtió en la prioridad de Guillermo Almada

¿Eduardo Águila y Jesús Gomez llegan al América? | Imago7

América todavía prepara movimientos antes del cierre del mercado de fichajes del Apertura 2026. Tras la salida de Sebastián Cáceres al Celta de Vigo, la contratación de un defensa central se convirtió en la prioridad de Guillermo Almada, que ahora tiene como principal objetivo incorporar a un defensa central para completar esa zona del plantel.

En medio de esa búsqueda aparecieron los nombres de Eduardo Águila, jugador del Atlético de San Luis, y Jesús Alejandro Gómez, defensa de Xolos de Tijuana. Sin embargo, de acuerdo con información de Esteban Garrido para Claro Sports, ninguno de los dos ha recibido hasta el momento una oferta formal ni un acercamiento por parte de las Águilas.

En el caso de Águila, la información obtenida desde el propio entorno del Atlético de San Luis indica que América no ha iniciado gestiones para contratarlo. Aunque el mercado todavía permanecerá abierto algunos días, hasta ahora no existe una negociación entre los clubes por el futbolista mexicano.

La situación de Jesús Gómez es similar. Desde el entorno del jugador también se descartó que exista una propuesta o contacto del conjunto de Coapa. Por ello, aunque ambos defensas han sido relacionados con América durante los últimos días, actualmente no forman parte de una negociación avanzada.

La búsqueda de un central, sin embargo, sí continúa y tendría otro rumbo. Según Garrido, América trabaja en una alternativa del extranjero y las conversaciones ya presentan avances. La intención es aprovechar la plaza de jugador no formado en México que quedó disponible tras la salida de Sebastián Cáceres.

Guillermo Almada habría solicitado directamente la llegada de otro defensa central, una petición que la directiva busca atender antes de que termine el periodo de transferencias. Actualmente, el entrenador cuenta con Ramón Juárez, Israel Reyes y Miguel Vázquez como opciones para esa posición, por lo que reforzar esa línea se convirtió en el movimiento prioritario.

América también analiza la posibilidad de incorporar a un mediocampista de contención. Para esa posición, la búsqueda estaría enfocada en un jugador mexicano que actualmente milita en la Liga MX. No obstante, ese movimiento dependerá de los tiempos y de las condiciones de las negociaciones, ya que la prioridad inmediata está en la defensa.

El registro de transferencias cerrará el próximo 11 de septiembre, por lo que los días finales del mercado podrían tener actividad en Coapa. En cuanto a posibles salidas, Brian Rodríguez es uno de los futbolistas que ha tenido opciones de dejar al equipo, aunque una operación luce más complicada por el poco margen disponible. De momento, América concentra sus esfuerzos en cerrar al sustituto de Cáceres y todavía mantiene abierta la posibilidad de sumar otro refuerzo. En cuanto a las bajas, Garrido señaló que una salida de Brian Rodríguez luce complicada a estas alturas, por lo que la mayor actividad de las Águilas apunta ahora hacia la puerta de entrada.

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