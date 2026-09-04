¡Luis Enrique se queda en París! El PSG amarra al técnico con una renovación multianual

El Paris Saint-Germain anunció este 4 de septiembre que Luis Enrique no se moverá del Parque de los Príncipes al menos hasta el verano de 2030

Luis Enrique se queda en el PSG | Reuters

El Paris Saint-Germain le ha entregado las llaves del equipo a Luis Enrique hasta el verano de 2030. El equipo parisino informó este viernes 4 de septiembre, a través de sus redes sociales, que su entrenador firmó una renovación de contrato multianual, una noticia que pone de manifiesto la confianza absoluta que existe en el español dentro del Parque de los Príncipes.

Luis Enrique no fue el único que extendió su relación contractual. El campeón del mundo Fabián Ruiz amplió su contrato hasta 2028, mientras que João Neves, el ecuatoriano Willian Pacho, el francés Senny Mayulu y el brasileño Lucas Beraldo plasmaron sus rúbricas para mantenerse en el equipo hasta 2031, una clara apuesta por la continuidad de la plantilla a largo plazo.

“Estamos encantados de que Luis Enrique, Senny Mayulu, João Neves, Willian Pacho, Lucas Beraldo y Fabián Ruiz continúen su aventura con el Paris Saint-Germain. Representan tanto el presente como el futuro del proyecto de nuestro Club. Juntos queremos construir a largo plazo, mantenernos fieles a nuestros valores y seguir escribiendo una historia colectiva de la que nuestros aficionados puedan sentirse orgullosos”, declaró Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain.

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El PSG confirmó la serie de renovaciones previo al partido de la Ligue 1 de este viernes frente al Monaco, a través de una publicación en redes sociales con un arte que hace alusión a los últimos logros del equipo en la Champions League, la obsesión del club hasta la llegada de Luis Enrique, quien pudo terminar con la maldición con dos ‘Orejonas’ que ahora presumen en las vitrinas del Parque de los Príncipes.

La institución parisina levantó las últimas dos Champions League, títulos que pusieron al PSG como los reyes de Europa en las temporadas 2024-25 y 2025-26. Sin embargo, la nueva tarea de Luis Enrique será ampliar el palmarés en los próximos cuatro años.

El técnico español llegó al conjunto galo en el verano de 2023 y, desde entonces, el PSG ha levantado 12 de 16 títulos posibles. Cifras suficientes para respaldar la gestión de un entrenador que rompió con la política parisina de mantener una rotación constante en el banquillo.

La nueva postura del equipo de la Ligue 1 parece ser la de mantener la continuidad tanto en la dirección técnica como en el plantel. El mismo PSG comunicó en su página web su intención de mantener un proyecto a largo plazo a través de “la búsqueda del máximo rendimiento, la exigencia colectiva y la construcción de un grupo unido, ambicioso y competitivo de forma duradera”, palabras que enmarcaron el anuncio de la renovación de su estratega.

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