¡Tigres pierde a medio equipo por lesión! Vucetich en problemas para partido ante Necaxa

El conjunto felino tiene seis jugadores descartados por diferentes lesiones, además Fernando Gorriarán deberá cumplir un partido de suspensión

Tigres va en antepenúltimo lugar de la Liga MX | Imago7

Tigres tiene un nuevo problema para enfrentar al Necaxa en la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX, ya que Víctor Manuel Vucetich tendrá que modificar su equipo ante una larga lista de ausencias provocadas por lesiones y suspensiones.

“La verdad que es muy triste. Nos toca mucho a nosotros porque, la verdad, que son jugadores muy buenos. Lamentablemente se terminan lesionando, toca mucho en el equipo. Desearles lo mejor y que puedan volver rápido porque los necesitamos”, señaló el defensor argentino Alan Franco.

En total, Tigres tiene seis jugadores descartados por diferentes lesiones, además de Fernando Gorriarán, quien deberá cumplir un partido de suspensión después de ser expulsado frente a Santos Laguna en Torreón.

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Las ausencias llegan en un momento complicado para los universitarios, quienes apenas comienzan a intentar salir de los últimos lugares de la clasificación bajo el mando interino de Vucetich.

Tigres tiene seis jugadores lesionados

La enfermería de Tigres se ha llenado durante las últimas semanas y el caso más grave es el de Francisco Reyes, quien sufrió una rotura del tendón de Aquiles del pie izquierdo durante el partido frente a Santos Laguna. El defensor tendrá que pasar por una intervención quirúrgica y su lesión compromete seriamente su participación durante el resto del Apertura 2026.

A la baja de Reyes se agregan Marco Farfán, Osvaldo Rodríguez, César Araújo, Ozziel Herrera y Jesús Angulo, quienes están descartados por diferentes problemas físicos y no serán contemplados por Vucetich para enfrentar al Necaxa.

La cantidad de lesionados reduce considerablemente las alternativas del cuerpo técnico justo cuando Tigres necesita comenzar a sumar puntos para abandonar la parte baja de la tabla.

Fernando Gorriarán tampoco jugará ante Necaxa

Los problemas para Vucetich no terminan con las lesiones, ya que tampoco podrá utilizar a uno de los líderes del equipo. Fernando Gorriarán deberá cumplir un partido de suspensión después de ser expulsado en el empate sin goles frente a Santos Laguna. De esta manera, Tigres tendrá por lo menos siete ausencias confirmadas para recibir al Necaxa, obligando al cuerpo técnico a realizar modificaciones en diferentes zonas de la cancha.

Víctor Manuel Vucetich asumió como entrenador interino con la misión de estabilizar a un equipo que tuvo uno de sus peores arranques de los últimos años, pero las lesiones han agregado un nuevo obstáculo a su gestión.

El experimentado entrenador consiguió la primera victoria del Apertura 2026 al derrotar al Atlante, aunque posteriormente Tigres volvió a dejar puntos en el camino con el empate ante Santos Laguna. Ahora Vucetich tendrá que encontrar soluciones con una plantilla disminuida para enfrentar al Necaxa en el Estadio Universitario.

Tigres necesita ganar para comenzar a salir de la crisis, pero llegará a la jornada 7 con seis jugadores lesionados y su capitán suspendido, convirtiendo el armado del equipo en uno de los primeros grandes problemas para Vucetich.

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