Fabián Bustos cuestiona las decisiones deportivas en Millonarios: “No me dejaron trabajar… Se equivocan mucho”

El entrenador argentino afirmó que al club ‘Embajador’ le cuesta tomar buenas decisiones que ayuden el ámbito deportivo.

Fabián Bustos, exentrenador de Millonarios | Vizzor Image

Han pasado ya un par de días desde que Millonarios tomó la decisión de desvincular del cargo de director técnico a Fabián Bustos, situación que se dio el pasado martes 1 de septiembre en horas de la tarde. En su reemplazo llegó Alberto Gamero, quien asume un segundo ciclo en el banquillo ‘Azul’.

Recordemos que la salida del timonel argentino se dio un día antes del clásico capitalino que jugó el ‘Embajador’ ante Independiente Santa Fe. El motivo principal por el cual se tomó esa decisión es porque a algunos de los directivos del club no les estaba gustando la forma en la que venía jugando el equipo.

Con ese panorama, ahora le toca a Gamero mejorar esa idea de juego y conseguir resultados y títulos, pues eso es lo que se le pide a la institución bogotana en estos momentos. También tendrá que trabajar con la base de jugadores que armó Bustos, ya que los refuerzos los pidió él en la pretemporada que realizó.

Fabián ahora se encuentra libre y seguramente a la espera de alguna oferta, pero aprovecha para hablar con algunos medios de comunicación sobre su salida del cuadro capitalino. En una reciente entrevista con Win Sports, el timonel se refirió a esa decisión, la cual considera injusta.

Fabián Bustos critica las decisiones deportivas en Millonarios

“Nosotros teníamos la obligación y el compromiso de poner al equipo entre los ocho e intentar pelear por el campeonato. No me dejaron trabajar, me parece que no son decisiones futbolísticas las que se tomaron, no son situaciones que sean normales en el fúitbol. El clásico se empezó a perder con nuestra salida por todo lo que le afectó al grupo. Yo vi el partido y era otro equipo distinto en la organización y la estructura”.

“Son decisiones no futbolísticas, que es lo que más le cuesta a la institución porque es una institución muy linda por su gente, por su convocatoria. Pero que cuando tienen que tomar decisiones pensando en lo futbolístico, para mí se equivocan mucho“.

Ⓜ️⚽“El equipo iba plenamente en ofensiva a seguir mejorando porque nos faltaba. En defensiva, todos los goles que nos habían hecho el primer semestre los corregimos y en cuatro partidos mantuvimos la valla invicta” Fabián Bustos, técnico argentino.#PlanetaFútbol pic.twitter.com/ifU1MWaFeo — Win Sports (@WinSportsTV) September 4, 2026

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Sus emociones por salir de Millonarios

“Desilusionado es la palabra porque teníamos un muy buen plantel, hemos mejorado mucho, era lo que me habían dicho, que íbamos a poder hacer los ajustes. Entiendo que el juego no era el que le gusta a todo mundo, pero hoy por hoy Millonarios necesitaba estar dentro de los ocho y había que conseguir los resultados y se estaban consiguiendo”.

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