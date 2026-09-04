Genoa vs Como en vivo la Serie A 2026: resultado y goles de la jornada 3

Genoa se enfrenta al Como de Fabregas en la jornada 3 de la Serie A

El calcio abre el telón de la tercera fecha del campeonato con la visita del Como de Cesc Fabregas al Luigi Ferraris para medirse al Genoa de Johan Vásquez, que no ha podido sumar en las primeras dos fechas de la Serie A.

El Genoa comenzó la temporada perdiendo ante el Napoli y la Lazio, pero ahora vuelve a casa para un partido ante un equipo que podría estar pensando en su debut en la Champions de la próxima semana, siendo un partido trampa para el Como, que inició la campaña empatando con el Udinese y venciendo a domicilio al Napoli.

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