Genoa vs Como en vivo la Serie A 2026: resultado y goles de la jornada 3
Sigue el partido de Johan Vásquez en la tercera fecha del ‘calcio’ este viernes 4 de septiembre
Alineaciones del Genoa vs Como para la jornada 3, al momento
GENOA: Justin Bijlow, Stefano Sabelli, Alessandro Marcandalli, Johan Vásquez, Leo Ostigard, Mikael Ellertsson, Djibril Sow, Morten Frendrup, Lorenzo Colombo, Tommaso Baldanzi, Milutin Osmajic.
COMO: Jean Butez, Alex Valle, Jacobo Ramón, Yan Couto, Trevoh Chalobah, Nico Paz, Máximo Perrone, Lucas da Cunha, Martin Baturina, Assane Diao, Tasos Douvikas.
¿Dónde ver el Genoa vs Como en vivo? Canales de TV y streaming online
El partido lo podrás seguir en toda América Latina por ESPN, además de tener el seguimiento minuto a minuto por Claro Sports
¿A qué hora inicia el Genoa vs Como hoy 4 de septiembre de 2026?
El partido está programado para el viernes 4 de septiembre, con el silbatazo inicial para las 12:45 horas, tiempo del centro de México.
Genoa se enfrenta al Como de Fabregas en la jornada 3 de la Serie A
El calcio abre el telón de la tercera fecha del campeonato con la visita del Como de Cesc Fabregas al Luigi Ferraris para medirse al Genoa de Johan Vásquez, que no ha podido sumar en las primeras dos fechas de la Serie A.
El Genoa comenzó la temporada perdiendo ante el Napoli y la Lazio, pero ahora vuelve a casa para un partido ante un equipo que podría estar pensando en su debut en la Champions de la próxima semana, siendo un partido trampa para el Como, que inició la campaña empatando con el Udinese y venciendo a domicilio al Napoli.
Sigue este partido en vivo online hoy viernes 4 de septiembre por Claro Sports.