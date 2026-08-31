El dardo de Ángel Correa a Tigres: “La estaba pasando mal en México”

El delantero argentino recordó el apoyo de Eduardo Coudet y explicó cómo vivió su etapa en la Liga MX

Ángel Correa lanza fuerte mensaje tras su paso por Tigres. Imago 7 / Reuters

Ángel Correa volvió a ser protagonista con River Plate, aunque en esta ocasión sus declaraciones fuera de la cancha generaron conversación. Después de marcar en la victoria del conjunto Millonario ante Banfield, el delantero argentino dedicó el triunfo a Eduardo ‘Chacho’ Coudet y recordó la importancia que tuvo el entrenador durante una etapa complicada de su carrera en México.

Correa fue una de las figuras del triunfo de River por 3-2 ante Banfield, al aportar un gol y una asistencia en el encuentro que marcó el inicio del ciclo de Leonardo Ponzio como entrenador interino. Tras el partido, el atacante reconoció el respaldo que recibió de Coudet, quien dejó el cargo después de la eliminación del equipo en la Copa Sudamericana.

“Quiero agradecerle al Chacho, que él es el que armó este equipo y hoy no está acá con nosotros. Esta victoria se la dedicamos a él, que seguramente la está pasando mal”, expresó Correa en palabras brindadas tras el partido a la televisión.

MÁS INFORMACIÓN: Vucetich abre las puertas de Tigres a Gignac para incorporarse a la directiva

Correa recuerda su difícil etapa en México con Tigres

La declaración que más llamó la atención llegó cuando el delantero habló sobre la influencia que tuvo Coudet antes de su llegada a River. Correa aseguró que el técnico argentino fue una persona importante durante un momento complicado que atravesó mientras militaba en la Liga MX con Tigres.

“A mí me ayudó muchísimo, yo la estaba pasando mal en México y él como persona estuvo ahí para que yo no decaiga porque estaba muy mal. Gracias a él es que estoy defendiendo esta camiseta”, señaló el atacante.

Las palabras del futbolista generaron repercusión debido a que su paso por Tigres estuvo acompañado de grandes expectativas tras su llegada procedente del Atlético de Madrid. Correa arribó al conjunto felino como uno de los fichajes más importantes del fútbol mexicano, pero su etapa en la institución terminó pocos meses después con su regreso al fútbol argentino.

Coudet, una figura clave en la llegada de Correa a River

El delantero argentino destacó la influencia de Coudet en el proceso que terminó con su incorporación al conjunto millonario. El entrenador fue una pieza importante en la construcción del plantel de River y tuvo un papel relevante en la llegada del atacante. “Me hubiese gustado por Copa poder ayudar al equipo con un gol para que él siguiera con nosotros. Lamentablemente es fútbol y no quiso entrar el otro día”, comentó.

Ángel Correa y su paso por el fútbol mexicano

La etapa de Ángel Correa con Tigres dejará números importantes, aunque también la sensación de que el equipo no logró alcanzar los objetivos colectivos más importantes durante su estancia.

El delantero argentino disputó 4,615 minutos, registró 23 goles, aportó 11 asistencias, realizó 83 disparos a portería y acumuló 46 remates desviados, convirtiéndose en uno de los futbolistas más determinantes del ataque universitario en el último año.

Sin embargo, su paso por el conjunto auriazul también estuvo marcado por dos golpes importantes, al perder una final de la Liga MX y otra de la Concacaf Champions Cup, títulos que estuvieron muy cerca de llegar a las vitrinas del club y que terminaron perdiendo ante Toluca.

TE PUEDE INTERESAR