Vucetich y la derrota ante León: “Como profesionales tenemos que seguir trabajando; hacer los puntos que más podamos”

El técnico dejó entrever que no se pueden hacer muchos cambios en plantilla, además de que comprende que al final del campeonato haya cambios de parte de la directiva

Un Víctor Manuel Vucetich autocrítico se presentó en conferencia de prensa tras la derrota ante León y reconoció que Tigres ha cometido equivocaciones que le han impedido conseguir los resultados esperados durante el cierre del Apertura 2026. Después del descalabro en casa, el técnico señaló que el equipo debe asumir el momento y trabajar para sumar la mayor cantidad de puntos en las jornadas restantes.

“No son distracciones, son equivocaciones y son parte también de lo que es el fútbol”, explicó Vucetich. El entrenador consideró que Tigres debe tener la madurez para reaccionar ante este escenario y levantar al grupo: “Como profesionales tenemos que seguir trabajando de la mejor manera y hacer los puntos que más podamos hacer”.

Sobre la reacción de los aficionados después del encuentro, Vucetich señaló que forma parte de la relación entre un equipo y su público. “Es una forma de manifestar el deseo de que su equipo gane, y que no supimos a lo mejor nosotros hacer las cosas de una mejor manera para poder darles la satisfacción. Agradecerles el apoyo, no nos queda otra, y seguir pidiendo que nos sigan respaldando”

Uno de los aspectos que mencionó como factores para que las victorias le sean esquivas es el cumplimiento de los minutos de menores, una obligación que ha llevado al cuerpo técnico a realizar modificaciones para darle participación a los futbolistas jóvenes. “La situación de los minutos de menores también es otro factor por el cual se tiene que estar haciendo variantes”, explicó Vucetich, quien señaló que estas decisiones implican buscar los momentos adecuados para utilizar a los jugadores de menor edad.

Sin embargo, Vucetich descartó utilizar estas circunstancias como una justificación y aseguró que el equipo debe asumir las condiciones del torneo. “Sabemos que las condiciones están hechas de esa manera, que llegamos en una circunstancia con este tipo de problemáticas y que asumimos esa consecuencia como tiene que ser”, afirmó. En ese sentido, insistió: “No hay que echarle culpa a nada, a nadie. Seguir con esa convicción y seguir trabajando para seguir sumando puntos”.

Sobre la conformación del plantel, el entrenador consideró que Tigres tiene una base con la que puede continuar compitiendo, aunque reconoció que faltó completar algunos movimientos. “Es una muy buena plantilla, sin duda alguna creo que ha faltado redondearla”, explicó. “El equipo tiene con qué poder seguir peleando”.

Finalmente, ‘Vuce’ habló sobre su llegada al club y las dificultades que encontró para conocer al plantel y tomar decisiones. “El tiempo que nosotros llegamos para identificar también el plantel había sido muy poco. Entonces, eso nos ha costado”, reconoció. Vucetich aseguró que continuará al frente del equipo con el mismo compromiso hasta que la institución tome las decisiones correspondientes: “Así hemos asumido el compromiso y así seguiremos hasta el término; ya se tomarán decisiones que sean las más convenientes para la institución”, concluyó.