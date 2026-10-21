BOAT: ¿Cómo votar por el balón de Oro de Todos los Tiempo y cuánto cuesta hacerlo?

Cristiano Ronaldo lidera las preferencias iniciales, mientras Lionel Messi participa como máximo ganador histórico del premio, con ocho Balones de Oro

Nueva disputa por conocer al mejor de todos los tiempos | Reuters

France Football abrió una votación especial para elegir al mejor futbolista de la historia entre un grupo de leyendas que consiguieron el Balón de Oro en al menos dos ocasiones. El ganador será elegido por los aficionados y no mediante el sistema tradicional de periodistas.

La iniciativa ‘Ballon d’Or of All Time’ forma parte de la celebración del aniversario del Balón de Oro y enfrenta a nombres que marcaron distintas épocas del fútbol. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi aparecen entre los principales protagonistas de una votación que estará abierta hasta finales de octubre.

¿Qué es el BOAT o Balón de Oro de Todos los Tiempos?

El Ballon d’Or of All Time (BOAT) es una distinción especial impulsada por France Football para reconocer al futbolista que, dentro de un grupo seleccionado de ganadores múltiples del Balón de Oro, sea elegido por los aficionados como el mejor de todos los tiempos.

La lista está integrada por 10 futbolistas que conquistaron el Balón de Oro en dos o más ocasiones. Entre los nominados aparecen Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Alfredo Di Stéfano, Johan Cruyff, Marco van Basten, Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Rummenigge, Michel Platini, Kevin Keegan y Ronaldo Nazário.

La votación introduce una diferencia respecto al proceso habitual del Balón de Oro: la decisión final corresponde al público, que puede elegir directamente a uno de los futbolistas incluidos en la lista.

¿Cómo, cuánto y dónde puedes votar por tu futbolista favorito en el BOAT?

Los aficionados pueden participar mediante el sitio oficial del Balón de Oro, donde deberán seleccionar al futbolista al que desean respaldar. Para emitir el voto es necesario realizar un pago de un euro.

Además de participar en la elección del BOAT, quienes registren su voto ingresarán automáticamente a un sorteo para obtener dos entradas para la ceremonia del Balón de Oro 2027.

La votación estará disponible hasta el 27 de octubre de 2026 a las 23:59 horas, tiempo de París. Después de ese momento se cerrará el proceso digital y comenzará la etapa correspondiente para determinar al ganador de esta edición especial.

¿Cómo van las votaciones del Balón de Oro de Todos los Tiempos?

De acuerdo con las plataformas oficiales del evento, Cristiano Ronaldo comenzó al frente de las preferencias durante las primeras etapas de la votación. El portugués ganó cinco Balones de Oro: 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.

Lionel Messi, por su parte, llega a esta votación como el jugador con más Balones de Oro en la historia del premio, con ocho conquistas: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

La votación pone frente a frente dos trayectorias con diferentes registros dentro del galardón. Mientras Cristiano Ronaldo busca sumar este reconocimiento a sus cinco Balones de Oro, Messi participa después de haber establecido el récord de ocho premios.