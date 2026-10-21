¡Tras los pasos de Veracruz y Puebla! Juárez podría entrar en la historia de los peores equipos de la Liga MX en torneos cortos

Los Bravos tienen cuatro puntos con cuatro jornadas por disputar y ya aparecen entre las peores cosechas de la era de torneos cortos

FC Juárez atraviesa una etapa que puede dejar una marca en la historia de la Liga MX. Tras disputar su partido de la jornada 13 del Apertura 2026, los Bravos tienen apenas cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y 11 derrotas, además de ocho goles a favor y 32 en contra. La derrota 1-0 ante Atlante los convirtió en el primer equipo eliminado matemáticamente de la Liguilla y dejó abierta la posibilidad de que terminen entre los equipos con menos unidades en una fase regular de 17 fechas.

El problema comenzó desde las primeras semanas del campeonato. Juárez perdió sus primeros ocho partidos, una racha que lo convirtió en el peor arranque en la historia de los torneos cortos de la Liga MX. Tras caer 2-1 ante Santos Laguna en el duelo de la jornada 8, los Bravos establecieron un récord negativo sin unidades, con cuatro goles a favor y 23 en contra, superando las marcas de siete derrotas consecutivas que habían establecido Dorados de Sinaloa en el Clausura 2016 y Querétaro en el Clausura 2019. Aunque posteriormente consiguió una victoria ante Tigres y un empate frente a Tijuana, el equipo no logró abandonar el último lugar de la clasificación y ahora tiene cuatro partidos para evitar quedar registrado entre las peores campañas del fútbol mexicano.

Con cuatro encuentros por disputar, el margen es claro: si Juárez pierde todos, terminará con cuatro puntos; con un empate cerraría con cinco; con dos puntos llegaría a seis y con tres alcanzaría siete. Para terminar con al menos 10 unidades, cifra que le permitiría quedar fuera del grupo de equipos que han cerrado un torneo corto con nueve puntos o menos, necesita sumar seis de los últimos 12 puntos disponibles.

MÁS INFORMACIÓN: Lema y el problema que frena a los jóvenes en la Liga MX

“A tratar de ganar y sacar puntos, a eso aspiramos. Más allá de mejorar en algunos aspectos, no alcanza el mejorar, es el camino pero no alcanza y es la búsqueda, mejorar, pero lo que tenemos que lograr es ganar y sacar puntos”, expresó Gustavo Lema, tras la derrota ante Atlante, en conferencia de prensa. “Es una cuestión anímica porque son buenos jugadores, lo han demostrado hace poco, trabajan con intensidad y compromiso pero no se dan las cosas, hoy es la prueba, dominó el equipo, fue un dominio claro, el rival tuvo pocas situaciones y te vas sin nada“.

El FC Juárez además tuvo ya dos cambios en el banquillo durante el Apertura 2026: Pedro Caixinha fue cesado a inicios de agosto por los malos resultados, y Salvador Valero asumió de manera interina mientras la directiva definía a su sustituto. En septiembre, Martín Lema tomó oficialmente el cargo con contrato hasta junio de 2027, con la misión de sacar a los Bravos de los últimos lugares de la clasificación.

FC Juárez atraviesa uno de los peores torneos de su historia. Claro Sports

¿Cuáles han sido los peores equipos de la Liga MX en torneos cortos?

El antecedente corresponde al Veracruz del Clausura 2019, aunque su caso requiere una precisión. Los Tiburones Rojos consiguieron cuatro puntos dentro de la cancha, producto de cuatro empates, pero una sanción solicitada por la Comisión Disciplinaria de la FIFA provocó que la Liga MX les descontara seis unidades. Cuatro correspondían al Clausura 2019 y las otras dos al Apertura 2018, por lo que oficialmente terminaron aquel torneo con cero puntos.

La sanción estuvo relacionada con un adeudo de Veracruz con Montevideo Wanderers por los derechos de formación de Matías Joaquín Santos Arostegui. Por ello, para comparar exclusivamente el rendimiento deportivo, los cuatro puntos obtenidos por Veracruz en cancha son una referencia distinta a sus cero unidades oficiales.

Después de Veracruz aparecen el Puebla del Clausura 2024, con cinco puntos, y los Indios de Ciudad Juárez del Apertura 2009, con seis. En este último caso existe una coincidencia de ciudad, pero se trata de un club diferente a FC Juárez. Indios terminó aquel campeonato sin conseguir una victoria, con seis empates y 11 derrotas.

Los peores registros de puntos en torneos cortos

Equipo Torneo Puntos Veracruz* Clausura 2019 0 oficiales / 4 en cancha Puebla Clausura 2024 5 Indios de Ciudad Juárez Apertura 2009 6 Mazatlán Clausura 2023 7 Tecos Clausura 2003 7 Querétaro Apertura 2003 7 Querétaro Apertura 2012 7 Santos Laguna Clausura 2025 7

Veracruz perdió seis puntos por una sanción solicitada por FIFA: cuatro correspondían al Clausura 2019 y dos al Apertura 2018. Por ello, terminó con cero puntos oficiales en el Clausura 2019 y con ocho en el Apertura 2018, después de haber conseguido 10 dentro de la cancha.

MÁS INFORMACIÓN: Gabriel Milito rechaza crisis en Chivas y señala el gol de Borja como clave en la mala racha

¿Qué necesita Juárez para entrar en este listado histórico?

La situación de los Bravos puede medirse con una cuenta sencilla. Con cuatro puntos actuales, una campaña sin sumar en las cuatro jornadas restantes dejaría a Juárez con la misma cantidad de unidades que consiguió Veracruz dentro de la cancha en el Clausura 2019. Sin embargo, el registro oficial de los Tiburones continúa siendo de cero puntos, por lo que Juárez no podría igualar esa marca oficial.

Si Juárez consigue un punto más, terminaría con cinco y empataría la cosecha del Puebla del Clausura 2024. Con dos unidades adicionales llegaría a seis y compartiría el registro de Indios de Ciudad Juárez de 2009. Con tres puntos alcanzaría siete, cantidad que ya aparece en los registros de Mazatlán, Tecos, Querétaro y Santos Laguna.

Incluso sumar cuatro puntos en el cierre no sacaría completamente a los Bravos de esta conversación. Llegarían a ocho unidades y empatarían los registros oficiales de Veracruz en el Apertura 2018 y Apertura 2019. En el primero, los Tiburones habían conseguido 10 puntos en cancha, pero una sanción de FIFA les descontó dos unidades. Con cinco puntos en sus últimos cuatro encuentros, Juárez alcanzaría nueve, cifra que han registrado Querétaro, Lobos BUAP, Jaguares de Chiapas, Toros Neza y Puebla en diferentes torneos.

El calendario restante incluye la visita a Necaxa, además de los partidos contra Querétaro y Atlas como local y la visita al Atlético de San Luis. Para evitar terminar entre los equipos que han cerrado un torneo corto con menos de 10 puntos, los Bravos necesitan conseguir al menos seis unidades. Eso significa ganar dos de sus cuatro partidos restantes o combinar triunfos y empates hasta alcanzar esa cantidad.

La campaña ya tiene asegurado un lugar en los registros negativos por su arranque, pero todavía falta definir qué lugar ocupará entre las peores cosechas de puntos. Juárez puede terminar con cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve o incluso más unidades; cada punto que consiga en las últimas jornadas determinará si queda fuera o dentro del grupo de equipos que terminaron con menos de 10 puntos.

Por ahora, los números colocan a los Bravos ante un escenario poco común: cuatro puntos después de 13 partidos y cuatro encuentros para evitar quedar entre los equipos con menor producción en la historia de los torneos cortos. La recta final ante Necaxa, Querétaro, Atlético de San Luis y Atlas definirá si Juárez solo termina como último lugar del Apertura 2026 o si su nombre queda también asociado a una de las peores cosechas estadísticas de la Liga MX.