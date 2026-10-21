FIFA elige a Gignac para programa de directivos: ¿se acerca su regreso a Tigres?

El delantero francés fue seleccionado por FIFA para un programa que prepara a futbolistas para asumir funciones de liderazgo y dirección

Gignac se prepara para el futuro. Instagram: @10apg

André-Pierre Gignac todavía no ha anunciado su retiro del futbol profesional, pero ya comenzó a dar pasos hacia una nueva etapa de su carrera. El máximo goleador en la historia de Tigres fue seleccionado para participar en el FIFA Players Executive Programme, una iniciativa que prepara a futbolistas para desempeñar funciones de liderazgo y dirección dentro del futbol.

El delantero francés compartió en sus redes sociales la invitación que recibió de la FIFA, lo que generó interrogantes sobre su futuro y la posibilidad de regresar algún día a Tigres, aunque ahora desde una función directiva. “Muy orgulloso de ser seleccionado por el Programa FIFA Players Executive”, escribió Gignac en Instagram.

La noticia llega después de que el atacante quedara fuera de los planes deportivos de Tigres para el Apertura 2026 y permaneciera sin equipo profesional durante el segundo semestre del año.

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¿Qué es el FIFA Players Executive Programme al que fue invitado Gignac?

El FIFA Players Executive Programme es un programa de formación dirigido a futbolistas en activo y retirados que buscan desarrollar conocimientos para desempeñar responsabilidades ejecutivas dentro de la industria del fútbol.

La iniciativa está enfocada en facilitar la transición de los jugadores hacia funciones de administración, gestión y liderazgo en clubes, federaciones y otras organizaciones deportivas.

La selección de Gignac representa una oportunidad para comenzar a prepararse profesionalmente fuera de las canchas, aunque no implica que haya decidido terminar su carrera como futbolista.

¿Gignac podría regresar a Tigres como directivo?

La posibilidad de un regreso de André-Pierre Gignac a Tigres ha estado presente desde que terminó su etapa como jugador del equipo. El francés pasó 11 años en la institución y se convirtió en uno de los futbolistas más importantes de su historia, por lo que su nombre continúa vinculado al futuro del club.

Sin embargo, hasta el momento no existe un acuerdo anunciado para que Gignac se incorpore a la directiva de Tigres, y su salida deportiva tampoco estuvo acompañada de un anuncio formal de despedida por parte de la institución o del propio jugador.

También han circulado versiones sobre un posible distanciamiento entre el atacante y algunos integrantes de la dirigencia, aunque no existe una confirmación pública que permita establecer cómo se encuentra actualmente esa relación.

Por ahora, la invitación de FIFA abre una posibilidad profesional para Gignac, pero no confirma un acercamiento con Tigres.

¿André-Pierre Gignac ya se retiró del futbol?

Gignac disputó su último partido profesional el 30 de mayo de 2026, durante la final de la Concachampions entre Tigres y Toluca. Después de quedar fuera de los planes del club para el Apertura 2026, el francés no firmó con otro equipo profesional.

Sin embargo, el atacante no ha anunciado oficialmente su retiro. En los últimos meses se ha mantenido activo y ha participado en partidos de carácter semiprofesional en Monterrey, donde ha coincidido con exfutbolistas como Jesús Dueñas, Israel Jiménez, Juninho, Walter Ayoví, Egidio Arévalo, Severo Meza y Luis Ángel Landín.

¿Qué hace actualmente André-Pierre Gignac?

Además de mantenerse físicamente activo, Gignac ha comenzado a explorar proyectos fuera del futbol profesional. Entre sus actividades se encuentra su participación como inversionista en el sector restaurantero de Nuevo León. Ahora también suma la oportunidad de formarse en un programa de liderazgo impulsado por FIFA.

A sus 40 años, el francés mantiene abierta la incógnita sobre su futuro deportivo. Gignac todavía no anuncia el final de su carrera como futbolista, pero ya comenzó a prepararse para una nueva etapa dentro de la industria del futbol.

Y aunque su regreso a Tigres no está confirmado, la posibilidad de verlo nuevamente vinculado al club desde una función directiva vuelve a cobrar interés.