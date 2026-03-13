El mensaje de Márquez rumbo al Mundial 2026: “Apoyen en las buenas y malas”

Rafael Márquez confía en el momento de Raúl Jiménez y pide a la afición respaldar a la selección mexicana para que haga pesar la condición de local en la Copa del Mundo en casa

Rafael Márquez pide apoyo total al Tri. Imago 7

A poco más de un año del Mundial 2026, la selección mexicana ya comienza a perfilar a los jugadores que podrían asumir el protagonismo en el torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. En ese contexto, Rafael Márquez, auxiliar de Javier Aguirre, destacó el momento que vive Raúl Jiménez, delantero que milita en el Fulham de la Premier League de Inglaterra, y lo señaló como uno de los futbolistas que podría marcar diferencia con el Tri en la máxima justa del fútbol.

Durante un evento promocional, el ex capitán del tricolor y actual integrante del cuerpo técnico nacional habló sobre el presente del delantero mexicano. “Creo que Raúl ahorita está en un gran momento, es nuestro máximo referente también fuera de México y hay que aprovechar. Ojalá que mantenga el buen nivel que está mostrando el día de hoy para que nos pueda dar muchas alegrías en el Mundial”, señaló el histórico defensor.

Márquez pide apoyo incondicional de la afición

El exjugador del Barcelona también habló sobre la responsabilidad que implica disputar una Copa del Mundo en casa. Márquez recordó que jugar ante la afición mexicana puede convertirse en una ventaja para la selección, siempre que exista apoyo constante durante el torneo.

“Lo que nos comenta Javier es que se vive totalmente diferente jugar un Mundial en casa. Esperamos que la gente se vuelque con nosotros, que sientan el calor de nuestra gente. Queremos que sea una ventaja para nosotros jugar en nuestro país”, explicó.

En ese sentido, el cinco veces mundialista envió un mensaje directo a los aficionados del Tri, a quienes pidió respaldar al equipo incluso cuando los resultados no sean favorables. Márquez reconoció que las críticas forman parte del entorno del fútbol, pero considera que el apoyo del público será clave durante el torneo.

“Pase lo que pase, tratar de siempre tener nuestros colores en el corazón y apoyar a la selección en las buenas y en las malas. Hoy en día necesitamos estar todos unidos”, expresó.

Márquez también recordó lo que significa disputar un Mundial con la selección mexicana, una experiencia que describió como uno de los momentos más especiales para cualquier futbolista.

“Escuchar el Himno Nacional en un Mundial es algo realmente difícil de olvidar. Todos los mexicanos esperan ese momento y sentirlo dentro de la cancha es una experiencia única”, concluyó.

De cara al Mundial 2026, el cuerpo técnico de la selección mexicana continúa evaluando a los jugadores que podrían liderar al equipo en casa, donde el Tri buscará aprovechar la localía para competir por un lugar destacado en la Copa del Mundo.

