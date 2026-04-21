Thauvin y Saint-Maximin llevan al Lens a la final de Copa 28 años después; la afición invade la cancha

Ambos exelementos de Liga MX colaboraron con gol en las semifinales ante el Toulouse. Su rival saldrá de la serie entre Estrasburgo y Niza

Los jugadores, con pasado en Liga MX, disputarán la Copa de Francia | Reuters

Lens aseguró su lugar en la final de la Copa de Francia tras imponerse 4-1 al Toulouse, en un partido donde Florian Thauvin y Allan Saint-Maximin marcaron diferencia desde el inicio. Ambos jugadores, con pasado en la Liga MX, participaron en el resultado que coloca al equipo en la pelea por el título, al que regresan después de 28 años sin disputar esta instancia.

El partido comenzó con iniciativa del conjunto local, que encontró pronto una oportunidad desde el punto penal. Tras una falta dentro del área, Florian Thauvin ejecutó el cobro al minuto 9 para abrir el marcador y encaminar el encuentro a favor del Lens.

La presión continuó y nueve minutos más tarde Saint-Maximin amplió la ventaja con el segundo tanto. Toulouse reaccionó al minuto 21, cuando Santiago Hidalgo aprovechó un error defensivo para recuperar el balón y descontar en el marcador, manteniendo el partido en disputa durante ese tramo.

Antes del descanso, el Lens volvió a marcar diferencia. Matthieu Udol anotó el tercer gol tras una jugada iniciada por Saud Abdulhamid, lo que permitió al equipo local irse al medio tiempo con una ventaja de dos anotaciones.

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Olha essa caixa do Saint-Maximin para ampliar a vantagem do Lens sobre o Toulouse na semifinal da Copa da França!!



A bola foi tão no cantinho que fez até barulho!! A assistência do Thauvin foi coisa de cinema também.



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En la segunda mitad, el desarrollo del partido se mantuvo bajo control del Lens. Adrien Thomasson apareció para marcar el cuarto gol, una acción que dejó sin margen de respuesta al Toulouse en el cierre del encuentro.

Con el marcador definido, el equipo manejó los tiempos del partido y aseguró el resultado que le permitió avanzar a la final. Toulouse intentó generar opciones, pero no logró modificar el marcador en los minutos restantes.

Tras el silbatazo final, la afición que se dio cita en el Stade Bollaert-Delelis no pudo ocultar su alegría y saltó al terreno de juego para festejar con sus jugadores el pase a la final. Algunos elementos se quedaron en el campo, mientras que otros optaron por regresar a los vestidores. La situación fue controlada por los cuerpos de seguridad por lo que no pasó a mayores.

El Lens ahora espera al ganador de la otra semifinal entre Estrasburgo y Niza, que se disputará en las próximas horas. El rival saldrá de ese enfrentamiento y completará el duelo por el título en la competencia.

La final de la Copa de Francia se jugará el 23 de mayo en Saint-Denis. Lens llega a este compromiso tras una campaña en la que también se mantiene en la pelea por la Ligue 1, con una diferencia mínima respecto al líder PSG, lo que mantiene abiertas sus aspiraciones en ambas competiciones.

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