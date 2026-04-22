Sporting CP defiende a capa y espada a Luis Suárez

El pasado domingo el colombiano completó 5 partidos sin convertir gol y además falló penal ante Benfica en el clásico de Lisboa.

Luis Suárez, goleador del Sporting CP / Miguel RIOPA / AFP.

En ocasiones los goleadores tienen un bache de rendimiento durante una temporada, es muy complicado que se mantengan en un tope de rendimiento alto. Es el caso de Luis Javier Suárez, el delantero colombiano completó 5 partidos sin convertir gol con la camiseta del Sporting CP, después de una campaña en la que lleva 33 anotaciones en 46 compromisos.

Precisamente después de lo que fue su participación con la Selección Colombia en la doble fecha de amistosos FIFA de marzo, en la que erró un gol debajo del arco contra Croacia, el samario no parece ser el mismo. No obstante recientemente el técnico del Sporting salió a la defensa del artillero y lo protegió.

“Todos confiamos en él”

“Tenemos que analizar la situación con objetividad y comprender las exigencias de los partidos que hemos tenido. Esto suele conllevar que no tenga muchas oportunidades; es un jugador que lo ha dado todo por el equipo y está claramente sobrecargado. Su compromiso ha sido increíble; se le escapan algunas cosas, pero sigue siendo un jugador importante. Puede que tenga menos oportunidades en algunos partidos debido a las exigencias y al cansancio”, aseguró Rui Borges.

“Tiene que centrarse en sacarles el máximo partido. Sabe que todos confiamos en él; no es porque tire menos, sino que se trata de entender el porqué, y no es algo individual, sino colectivo y rival. Lo ha dado todo por el equipo, y eso es digno de elogio. Sabe que la estructura del equipo le da confianza; se ha ganado ese reconocimiento por mérito propio”, agregó el timonel en atención a medios en Portugal.

A un paso de la final de Copa

Cabe mencionar que Luis Javier Suárez viene de errar un penal en el partido ante Benfica del pasado domingo. Sin embargo el colombiano no se escondió, dio la cara y pidió disculpas a la afición: “No me gusta hablar ante las cámaras cuando ganamos o cuando soy el mejor jugador del partido, pero tengo que venir aquí y pedir disculpas a la afición, porque no merecían la decepción que sufrieron en este encuentro”.

“Comparto parte de la culpa por haber fallado el penalti. Pero esto me hará más fuerte” y añadió el colombiano: “Tenemos que superar el dolor de este partido y centrarnos en el partido contra el FC Porto para intentar llegar a la final de la Copa”.

Precisamente sobre este encuentro, el Sporting CP estará visitando al Porto este miércoles 22 de abril a las 02:45 de la tarde (hora colombiana) en la vuelta de las semifinales de la Copa de Portugal. La serie se encuentra 1-0 a favor del equipo de Luis Javier Suárez y buscará sostenerla para avanzar a la final.

Lea también: