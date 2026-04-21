Querétaro vs Cruz Azul en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? jornada 16

No te pierdas todas las acciones de este vibrante encuentro desde el Estadio La Corregidora

Sigue en vivo el Querétaro vs Cruz Azul de la Liga MX. | Claro Sports

¡¡¡BUENAS NOCHES!!!

Sean todos ustedes bienvenidos a la penúltima fecha del fútbol mexicano, en esta ocasión con el partido entre Querétaro y Cruz Azul, desde el Estadio La Corregidora, correspondiente a la jornada 16 del torneo de Clausura 2026.

La Máquina no tiene otro camino más que el de conseguir el triunfo en calidad de visitante. Si lo consigue se metería a la pelea por el subliderato general de la competencia, de lo contrario, podría caer al quinto lugar, con un juego más por disputarse, por lo que es prácticamente una obligación el llevarse los tres puntos esta noche.

Enfrente, estarán unos Gallos Blancos que marchan en el lugar 13 de la tabla con 16 puntos y que no están dispuestos a ser escalón de nadie, por lo que intentarán despedirse de su afición con un buen resultado. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.

JUNTOS POR LOS TRES PUNTOS EN LA PENÚLTIMA JORNADA DEL TORNEO. 💙🚂 pic.twitter.com/Mmj2Z2qugP — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 21, 2026

Clausura 2026: horario del partido Querétaro vs Cruz Azul, hoy 21 de abril de 2026

El encuentro entre los Gallos Blancos del Querétaro y Cruz Azul se llevará a cabo este martes 21 de abril del 2026 en la cancha del Estadio La Corregidora. El silbatazo inicial se dará a las 19:00 horas del centro de México.

¿Dónde ver en vivo el Querétaro vs Cruz Azul? Canales de TV y transmisión streaming

Este encuentro se podrá disfrutar a través de FOX One, una alternativa ideal para quienes no quieren perderse ningún instante de uno de los duelos más atractivos de la jornada. Además, podrás seguir cada jugada y todos los pormenores a través del clásico minuto a minuto de Claro Sports, donde tendremos toda la cobertura.

Liga MX: alineaciones del Querétaro vs Cruz Azul para la jornada 16, al momento

Tanto Esteban González como Nicolás Larcamón mandarán al terreno de juego lo mejor que tengan disponible para intentar llevarse los tres puntos.

Querétaro: José Hernández, Lucas Abascia, Diego Reyes, Daniel Parra, Bayron Duarte, Mateo Coronel, Santiago Homenchenko, Carlo García, Ali Avila, Francisco Venegas, Jean Unjanque.

Cruz Azul: Kevin Mier, Gonzalo Piovi, Willer Ditta, Rodolfo Rotondi, Omar Campos, Ariel Castro, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, Erik Lira, José Paradela, Gabriel Fernandez.

Antecedentes del Querétaro vs Cruz Azul y últimos resultados en la Liga MX

En los cinco enfrentamientos más recientes, Cruz Azul ha tomado ventaja sobre Querétaro con tres victorias, un empate y una derrota. Durante este lapso, La Máquina ha mostrado mayor contundencia ofensiva al marcar nueve goles, mientras que ha recibido seis en contra. Por su parte, Querétaro logró imponerse en una ocasión y rescatar un empate, reflejando una serie competitiva, pero con dominio reciente del conjunto celeste.

Cruz Azul 2-2 Querétaro | 24 de septiembre de 2025 | Apertura 2025

Cruz Azul 1-0 Querétaro | 23 de febrero de 2025 | Clausura 2025

Querétaro 0-2 Cruz Azul | 23 de agosto de 2024 | Apertura 2024

Querétaro 1-3 Cruz Azul | 2 de febrero de 2024 | Clausura 2024

Cruz Azul 1-3 Querétaro | 24 de septiembre de 2023 | Apertura 2023

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?

La Máquina saltará a la cancha del Estadio Corregidora como favorito para ganar este encuentro. La página caliente.mx tiene el triunfo de los celestes con -150, mientras que la victoria de los Gallos Blancos paga +375 y el empate +300.

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