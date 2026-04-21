Los colombianos del Betis siguen en declive

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández fue titular y Nelson Deossa no tuvo acción en la victoria del Betis ante Girona.

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, titular en Betis | JOSEP LAGO / AFP

Penúltimo partido de la jornada de martes de LaLiga. La fecha número 33 enfrentó en el Estadio Montilivi al Girona contra el Real Betis Balompié. Los dirigidos por el ‘ingeniero’ Manuel Pellegrini lograron ganar un partido luego de siete encuentros sin conocer la victoria.

Con Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández desde el vamos, Betis tuvo un arranque de partido para el olvido. Nada más a los siete minutos Viktor Tsygankov derrumbo el cero en el marcador y puso el primer tanto para los locales. Luego, al minuto 23, la figura del partido, Marc Roca a pase de Abde empató el encuentro.

Ya para la segunda mitad, Cedric Bakambu reemplazó al delantero colombiano y Rodrigo Riquelme a Giovanni Lo Celso. Desde entonces el partido tomó un ritmo más que interesante. El recién ingresado, Bakambu, asistió a Abde y volvió a poner en ventaja al Betis. No obstante, tan solo cinco minutos después Azzedine Ounahi desde el punto de penal volvió a poner en tablas el marcador.

Las emociones no terminaron ahí y a 10 minutos del final, Rodrigo Riquelme le dio la victoria al equipo de los colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y Nelson Deossa. Un triunfo que le hace levantar cabeza a los sevillanos, pero que a los ‘cafeteros’ de la plantilla aún no ha afectado.

Así le fue a Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández ante Girona

El ‘Cucho’ Hernández fue titular y disputó 45 minutos del juego entre Girona y Betis. Tiempo en el que no registró ningún remate, acertó seis de 10 pases y recuperó la posesión en dos ocasiones. Datos y estadísticas que son un claro ejemplo del bajón futbolístico que vive tanto el equipo como el jugador a nivel individual.

Por su parte, Nelson Deossa sigue siendo más noticia en España por lo que hace fuera del terreno de juego que dentro del mismo. El volante colombiano se quedó en la banca de suplentes y no ingresó al encuentro. De hecho, el mediocampista de 26 años solo acumula 17 apariciones en 32 juegos del Betis por LaLiga.

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