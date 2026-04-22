Pumas vs Juárez en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? jornada 16

Los universitarios buscan mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la Liguilla

Pumas vs Juárez en vivo online la Liga MX | Claro Sports

Antecedentes del Pumas vs Juárez y últimos resultados en la Liga MX

Pese a que Pumas marcha de buena manera en el torneo, en los últimos cinco partido ante los Bravos se han complicado sumando dos empates una derrota y dos victorias, pero destaca que la última vez que ganaron fue en el Apertura 2024.

FC Juárez 3-1 UNAM | Apertura 2025

FC Juárez 1-1 UNAM | Play-In Clausura 2025

UNAM 0-0 FC Juárez | Clausura 2025

FC Juárez 1-2 UNAM | Apertura 2024

UNAM 1-0 FC Juárez | Clausura 2024

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?

Para este partido los momios y apuestas del partido dejan a Pumas como favoritos con un -122, mientras que el empate entrega +295 y la victoria para Juárez es de +290, lo que los deja con pocas opciones de salir con los tres puntos según esta línea:

Pumas -122

Empate +295

FC Juárez +290

¿Dónde ver en vivo el Pumas vs Juárez? Canales de TV y transmisión streaming

El partido del Pumas vs Juárez se podrá seguir por la señal de VIX Premium en México, además de tener todos los detalles en el minuto a minuto del Claro Sports.

Clausura 2026: horario del partido Pumas vs Juárez, hoy martes 21 de abril de 2026

Pumas y Juárez se juegan la jornada doble del Clausura 2026 con un duelo que dará inicio 19:00 horas, tiempo de la Ciudad de México en el Estadio Olímpico Universitario. En Estados Unidos será a las 21:00 horas del Este y 18:00 horas del Pacífico.

Pumas vs Juárez, EN VIVO

¡Regresa la emoción de la Liga MX! La jornada 16 del Clausura 2026 se pone en marcha el martes 21 de abril con un duelo atractivo en el Estadio Olímpico Universitario, donde Pumas recibe a FC Juárez en un partido clave rumbo a la recta final del torneo.

El conjunto universitario llega en gran momento, con una racha positiva que lo ha consolidado en la parte alta de la tabla. Los dirigidos por Efraín Juárez quieren aprovechar el impulso y hacerse fuertes en casa para seguir presionando por los primeros puestos, con la mira puesta en recuperar terreno en la lucha por el subliderato.

Del otro lado, los Bravos afrontan un panorama más complicado. El equipo de Pedro Caixinha atraviesa una mala racha de resultados que lo ha hecho perder posiciones, por lo que este encuentro representa una oportunidad urgente para reaccionar y mantenerse con vida en la pelea por un lugar en la Liguilla.

Con objetivos distintos pero la misma necesidad de sumar, se espera un choque intenso en Ciudad Universitaria, donde cada punto comienza a ser determinante en el cierre del campeonato.

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