¡Oficial! Karely Ruiz se sube al ring de Supernova 2026: ¿Cuándo es y contra quién peleará?

La influencer sustituirá a Luipita Villalobos y se enfrentará a Kim Shantal en la función a realizarse en la Arena CDMX de este fin de semana

Ruiz sustituirá a Villalobos en el duelo ante Kim Shantal | ig: supernovaboxing

La cartelera de Supernova Génesis 2026 tuvo un giro tras la baja de Lupita Villalobos, y ya hay reemplazo confirmado. Karely Ruiz se subirá al ring para enfrentar a Kim Shantal, en un movimiento que reconfigura uno de los combates principales del evento que se realizará en la Arena Ciudad de México.

¿Quién hizo oficial la participación de Karely Ruiz en Supernova 2026?

La incorporación de Karely Ruiz fue revelada por Poncho de Nigris, quien a través de redes sociales adelantó que la creadora de contenido será parte del espectáculo. En sus publicaciones, el empresario dejó entrever que la organización buscó a la influencer para integrar la cartelera, sin embargo Ruiz está bajo contrato con Ring Royale, por lo que no podría atender la solicitud. A pesar de ello, abrió la puerta para que lo contactaran a él directamente e iniciar negociaciones.

Horas después hizo oficial el combate. “Ya quedó listo, tenemos representante… con todo Kareli, a salvar el show”, escribió, confirmando que la presencia de Ruiz será clave para sostener la función. Además, reiteró su disposición para apoyar en cualquier ajuste necesario dentro de la organización.

Mensajes de De Nigris en redes sociales, anunciando la llegada de Ruiz

¿Contra quién peleará Karely Ruiz en Supernova 2026?

Karely Ruiz ocupará el lugar vacante en la pelea ante Kim Shantal, quien se había quedado sin rival luego de que Lupita Villalobos fuera descartada por motivos médicos. Con este cambio, el combate se mantiene dentro de la programación original, aunque con una nueva protagonista.

La pelea genera expectativa por el alcance de ambas figuras en redes sociales, lo que mantiene el interés del público en uno de los enfrentamientos más comentados del evento.

¿Cuándo y a qué hora es Supernova 2026?

Supernova Génesis 2026 se llevará a cabo el domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México. El inicio de la función está programado para las 16:00 horas, tiempo del centro de México, en una jornada que reunirá a creadores de contenido y figuras del entretenimiento en el ring.

El evento busca consolidar su formato tras lo mostrado en su primera edición, combinando combates con narrativa digital dirigida a su audiencia.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver Supernova 2026?

El evento estará disponible a través de las redes sociales de Supernova Genesis, tales como Twitch, Youtube, Facebook y Tik Tok; y el mismo arrancará en punto de las 16:00 horas, en la Arena CDMX.

La cartelera incluye enfrentamientos como Alana Flores vs Flor Vigna, Milica vs Ari Geli, Mario Bautista vs Aaron Mercury, además del combate entre Karely Ruiz y Kim Shantal, que ahora toma protagonismo tras los cambios recientes.

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