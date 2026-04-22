Hoy No Circula este 22 de abril 2026: ¿Qué carros no salen el miércoles en CDMX y Edomex?

El programa Hoy No Circula aplica este miércoles 22 de abril en CDMX y Edomex con restricciones por engomado y posible ajuste por contingencia

Autos con placas 3 y 4 no circulan este 22 de abril en CDMX y Edomex. Reuters

Llegamos a la mitad de semana laboral y aunque el clima se ha mostrado con grandes cambios a lo largo de los días, el programa Hoy No Circula se mantiene sin cambios como una de las principales medidas para controlar la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Este esquema limita la circulación vehicular dependiendo del holograma, el engomado y el último dígito de la placa.

Para el miércoles 22 de abril de 2026, las autoridades ambientales han definido qué autos deberán quedarse en casa, en un día que puede presentar ajustes en caso de condiciones adversas en la calidad del aire. Por ello, es importante revisar las restricciones antes de salir.

¿Qué autos no circulan el miércoles 22 de abril de 2026 y cuáles sí?

Este miércoles 22 de abril, el programa Hoy No Circula aplica para los vehículos con las siguientes características:

Engomado rojo

Terminación de placas 3 y 4

Holograma de verificación 1 y 2

Estos autos no podrán circular en un horario de 5:00 a 22:00 horas en la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México.

Hoy No Circula, engomado rosa. Foto X: @CAMegalopolis

Por otro lado, sí pueden circular sin restricciones:

Vehículos con holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Transporte público

Vehículos de emergencia y servicios

Es importante recordar que las restricciones aplican de forma habitual, siempre y cuando no exista una contingencia ambiental activa que modifique estas condiciones.

Contingencia Ambiental Fase 1: ¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula y por qué?

La Contingencia Ambiental Fase 1 se activa cuando los niveles de ozono o partículas contaminantes superan los límites establecidos por las autoridades ambientales. Esto ocurre generalmente en días con altas temperaturas, poca circulación de aire y alta concentración de vehículos. Cuando se declara esta fase, entra en vigor el llamado Doble Hoy No Circula. Bajo este esquema, se amplía la restricción vehicular y se incluyen más autos, incluso algunos con holograma 0 y 00, dependiendo de las condiciones.

El objetivo de esta medida es reducir la cantidad de emisiones contaminantes en el aire y evitar que la calidad del aire represente un riesgo para la salud de la población. Durante una contingencia, las autoridades emiten comunicados constantes para informar sobre las restricciones adicionales.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

No respetar el programa Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas. En la Ciudad de México, la multa por circular en un día restringido oscila entre los 2,000 y 3,000 pesos, dependiendo de la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Además de la sanción económica, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que implica costos adicionales por arrastre y resguardo.

En el Estado de México, las multas son similares y también pueden incluir la retención del vehículo. Por ello, se recomienda revisar con anticipación las restricciones vigentes y mantenerse informado ante posibles cambios por contingencia ambiental.

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