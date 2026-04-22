La cosecha de medallas de Colombia en la Copa Mundial de Patinaje Artístico

Colombia acumulo cuatro medallas de oro, una de plata y cuatro de bronce en la primera fase de la Copa Mundial de Patinaje Artístico.

Colombia y una buena suma de medallas | Comité Olímpico Colombiano

Colombia sigue brillando con el deporte. Este lunes 20 de abril, se cerró la primera fase de la Copa Mundial de Patinaje Artístico desarrollada en Europa del Parque Olímpico de la Juventud de Buenos Aires, Argentina. La delegación ‘tricolor’ brilló por sus logros en un deporte que todavía va en crecimiento dentro de la región sudamericana.

En total, los colombianos celebraron la obtención de nueve medallas. Cuatro oros, una plata y cuatro bronces, sin embargo, más allá de las preseas obtenidas, el poner el nombre de Colombia en el mapa de un campeonato mundial de esta disciplina habla de buen proceso que con las uñas sigue llevando a cabo la Federación Colombiana de Patinaje Artístico.

En el país ‘cafetero’ se vive una triste realidad con el presupuesto que el gobierno le ha disminuido al deporte y cada uno de estos atletas han tenido, en muchas oportunidades, que buscar por sus propios medios los recursos para ir a representar el país en un campeonato internacional.

Los medallista de Colombia

Paulina Ruiz Romero se bañó en la modalidad de libre júnior. Con una puntaje final de 157.69, la colombiana superó a la italiana Victoria Baldo, quien se quedó con el segundo lugar al sumar 137.02, y a la argentina Micaela Lopetegui, ganadora del bronce con 132.65 puntos.

María Paula Muñoz y Jeshua Folleco también le dieron el máximo trofeo a Colombia. Conquistaron la medalla de oro con 156.96 puntos, mientras que Hannah Castillo y Juan Pino, también colombianos, se quedaron con la medalla de plata tras lograr 122.95. El bronce fue para los argentinos Melisa Abril y Luciano Prieto, con 108.40.

Por su parte, en la modalidad de pareja danza junior, los ‘cafeteros’ Isabela Amaya Múnera y Jacobo Viera Balanta alcanzaron la medalla de bronce luego de registrar una puntuación de 110.74. Siendo así los atletas colombianos más destacados del certamen. Y quienes cerraron la participación de Colombia en la primera fase de la Copa Mundo de Patinaje Artístico.

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