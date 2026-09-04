PSG vs Monaco en vivo la Ligue 1 2026: resultado y goles de la jornada 3

PSG busca su primer triunfo en la Ligue 1 cuando reciba al Monaco

El líder de la Ligue 1 juega en el Parque de los Príncipes, pero no hablamos de su habitual residente, el PSG, sino el Monaco, que viaja para enfrentarse al equipo de Luis Enrique por la jornada 3 del fútbol francés.

El PSG no ha podido ganar en este inicio de temporada en la Liga de Francia. Suma dos empates, por lo que están en el lugar 12 de la tabla, a cuatro puntos del líder Monaco, que pese a todo el caos que tuvieron en el cierre del mercado de fichajes, ganó sus primeros dos partidos.

El partido se juega en punto de las 13:05 horas, tiempo del centro de México, y puedes seguir las acciones minuto a minuto online por Claro Sports.