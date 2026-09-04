PSG vs Monaco en vivo la Ligue 1 2026: resultado y goles de la jornada 3
Sigue en directo el partido de hoy del fútbol francés: estadísticas, goles y resultado en directo online
Alineaciones del PSG vs Monaco para la jornada 3, al momento
PSG: Safonov, Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Warren Zaire-Emery, Beraldo, Fabián Ruiz, Maghnes Akliouche, Ferran Torres, Khvicha Kvaratskhelia
MONACO: Hradecky, Vanderson, Sadibou Sané, Eric Dier, Flavio Jacinto Dos Nazinho, Mamadou Coulibaly, Zakaria, Lamine Camara, Stanis Idumbo, Aleksandr Golovin, Paris Brunner
¿Dónde ver el PSG vs Monaco en vivo? Canales de TV y streaming online
El partido lo podrás seguir por TV en México por FOX One. En Centroamérica y Sudamérica, se puede seguir por ESPN.
¿A qué hora inicia el PSG vs Monaco hoy 4 de septiembre de 2026?
El partido entre PSG y Monaco se jugará en el Parque de los Príncipes este viernes 4 de septiembre, comenzando a las 13:05 horas, tiempo del centro de México.
PSG busca su primer triunfo en la Ligue 1 cuando reciba al Monaco
El líder de la Ligue 1 juega en el Parque de los Príncipes, pero no hablamos de su habitual residente, el PSG, sino el Monaco, que viaja para enfrentarse al equipo de Luis Enrique por la jornada 3 del fútbol francés.
El PSG no ha podido ganar en este inicio de temporada en la Liga de Francia. Suma dos empates, por lo que están en el lugar 12 de la tabla, a cuatro puntos del líder Monaco, que pese a todo el caos que tuvieron en el cierre del mercado de fichajes, ganó sus primeros dos partidos.
El partido se juega en punto de las 13:05 horas, tiempo del centro de México, y puedes seguir las acciones minuto a minuto online por Claro Sports.