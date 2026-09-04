Ipswich Town vs Liverpool en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 3

Liverpool visita al Ipswich en la jornada 3 de la Premier

La tercer fecha de la temporada de la Premier League arranca en Portman Road, con la visita del Liverpool al Ipswich Town. Los Reds buscan su primera victoria de la Liga inglesa, ya que comenzaron con dos empates.

Su rival, un recién ascendido, venció al Sunderland en su primer juego de la Premier, aunque viene de ser goleado por el Manchester United.

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