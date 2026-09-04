Ipswich Town vs Liverpool en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 3
Sigue en directo el partido de hoy viernes 4 de septiembre de la Liga inglesa: estadísticas y marcador al momento
¿A qué hora inicia el Ipswich vs Liverpool hoy 4 de septiembre de 2026?
El partido dará inicio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, este viernes 4 de septiembre.
Alineaciones del Ipswich vs Liverpool para la jornada 3, al momento
IPSWICH TOWN: Scherpen, O’Shea, Diop, Greaves, Davis, Lukic, Palacios, Fatawu, Enciso, Maeda, Emersonn. Los cambios serán: Walton, Furlong, Kipré, Outtara, Florentino, Núñez, McAteer, Clarke y Flemming.
LIVERPOOL: Alisson, Van Dijk, Jacquet, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Gakpo, Muñoz, Araujo. En el banquillo estarán: Mamardashvili, Endo, Tsimikas, Barcola, Frimpong, Gravenberch, Nyoni, Koumas, Ngumoha.
¿Dónde ver el Ipswich vs Liverpool en vivo? Canales de TV y streaming online
La transmisión de este partido va por TNT Sports y HBO Max en México.
Liverpool visita al Ipswich en la jornada 3 de la Premier
La tercer fecha de la temporada de la Premier League arranca en Portman Road, con la visita del Liverpool al Ipswich Town. Los Reds buscan su primera victoria de la Liga inglesa, ya que comenzaron con dos empates.
Su rival, un recién ascendido, venció al Sunderland en su primer juego de la Premier, aunque viene de ser goleado por el Manchester United.
Sigue en directo las acciones por Claro Sports.