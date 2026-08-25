Pico y placa en Bogotá para este 26 de agosto de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

En Claro Sports pueden informarse sobre cómo se llevará a cabo la medida de pico y placa en Bogotá el miércoles 26 de agosto.

Pico y placa en Bogotá | Alcaldía de Bogotá.

El tráfico en Bogotá sigue siendo uno de los más pesados de América Latina. La capital de la República de Colombia ha tomado cartas en el asunto hace varios años e implementó el pico y placa. La medida nació y se mantuvo para apaciguar un poco el alto flujo vehicular. En Claro Sports les contamos todo sobre esta restricción para el miércoles 26 de agosto.

Vehículos con pico y placa en Bogotá para este miércoles, 26 de agosto de 2026

Según el cronograma de la Secretaría de Movilidad, ese día no podrán circular por las calles de la capital los carros cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5. Por otra parte, los autos con matrículas en 6, 7, 8, 9 y 0 sí pueden salir sin ningún tipo de restricción.

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Horario del pico y placa en Bogotá

El horario ya está establecido, sin ninguna modificación contemplada hasta ahora. De acuerdo con las autoridades, el pico y placa inicia a las 6:00 de la mañana y finaliza sobre las 9:00 de la noche en toda el área urbana. Durante ese tiempo, en caso de tocarle el pico y placa, debe abstenerse de sacar su vehículo y evitar una inmovilización.

¿Qué excepciones hay al pico y placa en Bogotá?

Las motos siguen exentas de la medida, al igual que otros vehículos alternativos como bicicletas y patinetas, sean normales o eléctricas. Otras salvedades incluyen la prensa, ambulancias y el transporte para personas con discapacidad. En caso de que necesite sacar urgentemente el carro, la única opción es pagar el pico y placa solidario.

Las multas por incumplir el pico y placa

Si usted viola la norma y es detenido por personal de tránsito, la multa por infringir el pico y placa es de $875.452 pesos. Usted a esto deberá añadirle los costos adicionales por grúa, patios y parqueadero.

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